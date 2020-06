Lejos de los escándalos y los conflictos, Rodrigo Lussich pasa un momento inmejorable. El amor llegó hace un tiempo a su vida y por eso, cada vez que puede, demuestra que está muy feliz junto a Juan Pablo Kildoff. Si bien hace algún tiempo anunciaron que se van a casar, la pandemia del coronavirus complicó sus planes, pero eso no impide que puedan disfrutar de su día a día. Entonces, el panelista de “Intrusos” mostró una intimidad casi impensada para sus usuarios.

Feliz domingo para todos ! ❤️ pic.twitter.com/b19R90THxe — rodrigo lussich (@rodrigolussich) May 31, 2020

“Feliz domingo para todos”, sostuvo el periodista de espectáculos en su cuenta de Twitter y adjunto una foto de él junto a su novio, acostados en la cama, con el desayuno en una bandeja de madera. “Son divino”, “Qué hermosa pareja que hacen”, “Me alegro que estén disfrutando el fin de semana de esa manera”, “Lo mejor para ustedes”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron en la imagen.

El año pasado, Rodrigo manifestaba su alegría por haber encontrado a alguien que lo flechó en el acto. “Uno tiene anhelos de cómo quiere conocer a una persona, qué le gustaría que pase, qué lo engancha y qué no porque no solo pasa por lo físico, si la charla se cae, se cae todo. Siempre decía que quería conocer a alguien que hable lindo, florido, que tenga historias, vivencias y que pueda compartir valores. No es fácil lograr el ‘¡Alcoyana Alcoyana!’”, dijo el chimentero y resaltó que todo eso lo pudo encontrar en su pareja.

Rodrigo, en ese entonces, también mencionó que quiere casarse y cumplir el gran sueño de su vida. “Es algo que no tiene que perderse nadie como momento en la vida. Es un ritual que no tiene precio. Es un derecho adquirido. Fue todo muy lúdico, brindamos y empezamos a jugar y a divertirnos. Ahora hay que juntar plata, porque no me quiero casar por canje”, remarcó Lussich.

Por otro lado sobre la posibilidad de ser padres, el periodista, afirmó: “Me da miedo pero como él quiere mucho, digo ‘vamos a acompañarlo’. Si no lo hago con él, no lo hago. Adoptar es complicado, subrogar es algo que está bien pero que es muy caro e implica dedicación, viajar, hacer trámites, pero tenés la posibilidad de que sea un hijo tuyo y en ese caso se ve quién aporta la parte genética, pero igualmente sería de los dos”.