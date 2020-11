ROLANDO GARCÍA GÓMEZ, será el único sanjuanino en el festival. Con una selección de tonadas, el viernes 13 compartirá lo más distinguido del sonido cuyano.

En medio de la pandemia que golpeó fuertemente a las actividades culturales, la XXVI edición de Guitarras del Mundo tiene garantizada su continuidad. Juan Falú, el actual director artístico del festival, expresó que "este encuentro será recordado como el evento virtual que sintetiza los caminos de la guitarra por el mundo, en medio de una crisis que no alcanza a silenciarlas". Esa es la premisa que impulsará la realización del festival, que por primera vez tendrá carácter "a distancia", pero que gracias a eso también será transmitido a numerosas latitudes. En esta oportunidad se realizará por medio de la emisión de producciones audiovisuales de 70 músicos de todo el país más otros 20 artistas extranjeros de 13 países. Todo sostenido por las plataformas Facebook y Youtube, con coberturas especiales de Radio Nacional y TV Pública. Además, tendrá su propio sitio oficial dentro de la web institucional del Ministerio de Cultura de la Nación para consultar en cualquier momento el registro de las ediciones del festival. Con el respaldo del ministerio y de la Unión del Personal Civil de la Nación, la transmisión será continuada desde el 9 al 22 de noviembre. Y de la grilla artística, Rolando García Gómez será el único músico que representará a San Juan en este encuentro que lleva 25 años ininterrumpidos.



En diálogo con DIARIO DE CUYO, el guitarrista, productor y actual director del Auditorio Juan Victoria valoró gratamente la energía puesta para que el festival no se suspenda este año: "No es lo mejor que nos puede pasar, pero bueno, lo positivo es que no se pierda la continuidad en uno de los festivales más federales que existen en el mundo. Tengo la suerte de haber sido convocado y poder representar a San Juan y rendir tributo al instrumento que mejor nos representa a los argentinos, es un verdadero orgullo".



Además, comentó sobre el carácter virtual que adquiere el evento, que ya no mira como una curiosidad o rareza, sino que -en su opinión- la tecnología y la comunicación digital son hoy herramientas que ayudarán a potenciar mucho más el alcance del festival para lograr nuevos públicos: "Es muy oportuna la colaboración audiovisual que hacen los artistas para sostener el festiva, la pandemia no nos puede quitar la posibilidad de brindarle al público el arte que practicamos hace muchos años, comentó.



Para la ocasión, Rolando preparó una selección de tonadas, con recopilaciones del autor Alberto Rodríguez y un fragmento de la tonada "Dónde andarás" del compositor sanjuanino Saúl Salinas, uno de los primeros guitarristas del siglo XX reconocidos en la provincia y que formó parte del staff de músicos de Carlos Gardel. Este trabajo de Gómez se podrá ver el día viernes 13 de noviembre a partir de las 19 hs, en el concierto n¦5 del festival.



El encuentro aglutinará una gran riqueza y diversidad de estilos, debido a las procedencias y geografías de cada intérprete; pero además, como dice el propio Falú, "ninguna guitarra y tampoco ningún guitarrista suenan iguales". A veces se toca la misma partitura, la misma nota, el mismo arreglo, pero desde el punto de vista interpretativo, el elemento emocional, el modo personal de vivir la música, hacen que cada artista ofrezca un universo propio. En el caso de las guitarras sanjuaninas, lo es más: "La guitarra cuyana y la de San Juan, su característica distintiva está dada por la virtuosidad y la creatividad, que se despega del resto de las otras formas de tocar en otros lugares. Tenemos la ventaja que ese virtuosismo en la guitarra cuyana, es también una bendición, porque todavía no cae en la comercialización y eso permite mantener un sonido en estado natural y autóctono, eso me parece muy valioso", dijo Rolando, pero sin desconocer, tampoco, otras vertientes que se verán en el festival.



Por su parte, Falú tiene muy en claro ese color "autóctono" de la guitarra sanjuanina y que es muy respetada por sus colegas de otros territorios a la distancia. "Los Caballeros de la Guitarra y Rolando García Gómez, tienen dos abordajes diferentes. En el primer caso, los Caballeros usan las púas, mientras que Rolando una digitación más clásica. Lo cierto, es que tengo una profunda admiración por la cuyanía, por la devoción a la música que se vive y que la reflejan sabiamente Saúl Quiroga, Buenaventura Luna y Ernesto Villavicencio, más otros autores de una lista muy larga. Esa devoción la sentí en San Juan y aprendí mucho de ellos. Calidez es la palabra más acertada para decirlo", conceptuó el maestro tucumano.

Para agendar

Del 9 al 15 de noviembre, los audiovisuales se verán por los canales del Ministerio de Cultura de la Nación (Facebook y Youtube) a las 19 hs y los registros de ediciones anteriores quedarán alojados en el sitio www.cultura.gob.ar. Del 16 al 22, se difundirá por la Red de Emisoras de Radio Nacional, con la conducción de Santiago Giordano en AM870. Los días 14, 18 y 21 a las 21hs. habrá una serie de 30 microprogramas en diferentes horarios por Radio Nacional Folklórica FM 98.7. El Servicio de Radiodifusión al Exterior que se traducirán a 8 idiomas, los días 15, 22 y 29 de noviembre de 16 a 18hs. Y el 22 de noviembre el festival será transmitido por TV Pública.

"Extraño mucho el escenario"

Juan Falú, director artístico de Guitarras del Mundo dijo: "El festival es el logro de 26 años de historia y es sostenido por los artistas, las audiencias y las instituciones'.





- ¿Pudo adaptarse a esta modalidad virtual?

- Lo pude aprovechar para dar clases, pero para hacer un recital, no hay nada mejor que el vivo. Es insustituible. Extraño mucho el escenario y todos los músicos lo extrañamos, porque hay emociones en el contacto físico con las demás personas que suceden allí que no tienen reemplazo.



- ¿Qué espera lograr este año con el festival?

- Que se mantenga de pie como señal de esperanza. La música es una vía de comunicación con lo espiritual, entonces, el primer paso, será entregar música sentida con emoción y el efecto que se espera, como segundo paso, haya un alivio al público que lo necesita para llevar esta situación que se está viviendo. Si logramos esos objetivos, estaremos felices.



- ¿Qué tendrá la edición que lo podrá sorprender?

- Las mujeres están creciendo mucho en el folklore surero, que tradicionalmente es un territorio masculino. En este festival se notará mucho eso, con más de 30 solistas femeninas integrando también dúos y cuartetos. En este sentido, estamos muy bien con la perspectiva de género.