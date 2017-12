Luego de bajar muchos kilos en el programa Cuestión de Peso, Fran Mariano decidió pasar varias veces por el quirófano con el objetivo de lograr tener un rostro igual al del cantante Ricky Martin.

Fran Mariano ingresó al programa en julio de 2011 con un peso de 173 kilos. Allí inició su transformación, que aún continúa con un objetivo: lograr parecerse al cantante puertorriqueño.

Para lograrlo, se sometió a más de 17 cirugías que lo hacen muy diferente de cuando ingresó a Cuestión de Peso. Cabe destacar que Fran Mariano se hizo la primera cirugía en 2010 y no paró más: “Me operé la nariz cuatro veces, tengo una liposucción en el trasero y con esa misma grasa me practicaron una lipotransferencia en los pómulos. Me despegué el surco nasogeniano de la cara y lo rellenaron”.

Relató, además, que “retocaron mi mentón tres veces y ya dicen que me parezco mucho a Ricky Martin“.