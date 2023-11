Leticia Bredice recordó el día que, a sus 13 años, Charly García le pidió casamiento. Todo sucedió este sábado en el programa de Andy Kusnetzoff cuando la actriz se refirió al amor que sintió por el músico cuando ella era adolescente.

De hecho, al aire de PH: Podemos Hablar (Telefe), Bredice se mostró arrepentida por no haber dado el “sí, quiero” con el icónico cantante. “Hoy lo sigo viendo. Lo vi para su cumpleaños y siempre te moviliza las piernas”, contó sobre la relación de amistad que mantiene actualmente con él.

“Leticia, ¿te arrepentiste de no haberte casado con Charly García? Por sí o por no”, lanzó Andy en su ciclo. “Ay, sí”, reaccionó Leticia al instante, y sin dudarlo. Después, explicó los motivos por los cuales no llegaron al matrimonio. “Yo trabajaba de camarera y parecía mucho más grande, de 18. Él venía todos los días al bar. Un día charlando me dijo: ‘Yo me casaría con vos’. Y yo le dije ‘yo también’”, recordó.

Sin embargo, luego de ese episodio, Bredice volvió a su casa y le contó a su mamá lo que le había pasado y que quería convertirse en la esposa del músico. “Me dijo ‘andá a dormir que vos estás borracha’. Yo no estaba borracha, se lo dije tan en serio...”, contó con nostalgia.

“No aceptó mi vieja, y siempre me arrepentí tanto”, expresó Leticia con tristeza. “Me hubiese casado con Charly, estaba muy enamorada. Él me pedía cualquier cosa y yo le traía cualquier capricho”, dijo sobre aquella época en la que García frecuentaba el bar que ella atendía. Incluso recordó uno de los pedidos que hacía el cantante: “Todos vasitos distintos para tomar cada trago, así sabía lo que tomaba”.

El día que Leticia Bredici contó por primera vez que Charly García le había propuesto casamiento

Fue en 2019, durante una gala del Bailando en Showmatch (eltrece) que Leticia reveló que el cantante le había pedido casamiento cuando ella tenía 13 años. En esa gala, la actriz había bailado un mix de temas de Charly García de los ‘80 y ‘90, vistiendo una remera con la cara del músico. Él mismo fue el encargado El mismo Charly fue el encargado presentar la coreografía a través de un video grabado en el que saludaba al “pueblo de la nación Argentina” y decía “aguante el rock nacional”.

Cuando al jurado le tocó hacer las devoluciones por la presentación, Ángel de Brito le consultó a Bredice si era cierto que el referente del rock nacional le había pedido casamiento. “Sí, fue cuando yo tenía 13 años. Siempre lo atendía en un bar. Un día, se ve que estaba contento y enamorado, y me dijo ‘¿te querés casar conmigo?’ Le respondí ‘no sé, voy a ver”, contó en ese momento.

La actriz también agregó que cuando fue a su casa y le contó la historia a su mamá Nora, ella no le creyó. “Me contestó ‘¡callate y andá a dormir!’ Me sentí boludeada por ella y ahí quedó todo, pero siempre tengo esa cuenta pendiente. Podría haber sido su mujer”, reflexionó en aquel entonces.