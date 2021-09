La quinta y última temporada de "The Crown", la serie que recorre el reinado de Isabel II, se estrenará en noviembre de 2022, informó la plataforma Netflix.



Después de arrasar en los premios Emmy en su cuarta temporada, "The Crown" regresará con nuevo elenco en la piel de la familia real británica, que incluye a Imelda Staunton ("Shakespeare apasionado") como la reina Isabel y Jonathan Pryce ("Evita", "Brazil", "Piratas del caribe") como el príncipe Felipe, informó el sitio especializado Variety.



La serie también cuenta con Lesley Manville como la princesa Margarita, Dominic West como El príncipe Carlos, Elizabeth Debicki como la princesa Diana y Olivia Williams como Camilla Parker Bowles,



Se trata de la última temporada de la serie que se lanzó en 2016 con Claire Foy interpretando a la reina Isabel al comienzo de su reinado durante dos temporadas. Luego, regresó en 2019 con Olivia Colman liderando el elenco como la monarca de las temporadas 3 y 4.



La fecha de estreno fue anunciada ayer desde el set de "The Crown" por Staunton, quien elogió las actuaciones ganadoras del Emmy de Foy y Colman en el papel que ahora heredó.



"Haré todo lo posible para mantener el estándar muy alto que establecieron", dijo.



Se espera que la temporada cinco narre el final del matrimonio de Charles y Diana, que terminó formalmente en 1996, pero no está claro si también describirá los eventos que llevaron a la trágica muerte de la princesa en un accidente automovilístico en 1997.