Por razones artísticas y personales, el grupo Mulita (Música Latinofolklórica Contemporánea) deja en stand by al proyecto musical que surgió en 2012. Pero para no abandonar al público que supo ganarse en estos 6 años, invita a dar el recital de despedida, el próximo 17 de agosto. Mulita se toma un descanso, una pausa indefinida, pero con la puerta abierta para un futuro retorno, por lo que la banda de fusión latin-flow y electrónica-acústica, brindará una reunión cumbre con invitados especiales, amigos de la casa y exintegrantes para celebrarlo a lo grande. Cota Montaño (voz, trompeta, accesorios), Martín Castro (batería, percusión), Leo Belli (guitarra, accesorios, coros) y Javier González (samples, loops, música electrónica), dialogaron con DIARIO DE CUYO acerca de la decisión de hacer esta pausa y abocarse a transitar caminos individuales.



Con todo, el baterista reconoce que el derrotero fue extenso y deja en claro que el proyecto logró posicionarse a base de mucho esfuerzo: "Lo que hizo bueno a esta banda, que desde que apareció, no existía nada en San Juan hasta ese momento. La remamos mucho, nos popularizamos y ampliamos el espectro a otros públicos. Pero mantener la producción en el mercado musical es difícil, no es nada nuevo lo que digo. Pese a todo, no puedo despegarme de esto, Mulita nos dio un mejoramiento individual para todos. Nunca estuve en un proyecto tan serio como este", dijo Castro que paralelamente está abocado a un ensamble folklórico independiente.



Por su parte, Leo Belli admitió: "Lo que pasa es que la escena local se agota. Te puede gustar mucho una banda, pero no la vas a ver tocar todos los fines de semana. Lo dimos todo, pero ha sido un proceso de enriquecimiento musical muy intenso. Creo que Mulita aportó un concepto nuevo. Conjugar ritmos latinos de lo moderno, el hip hop, el rap, la guaracha y la cordillerana, que daba una mixtura rica", el guitarrista actualmente transita por varios proyectos de jazz. Montaño, en cambio, radicada hoy en Mendoza, estudia la Licenciatura en Música Popular en la Universidad Nacional de Cuyo, destaca que lo central de la propuesta fue "el contenido de nuestras letras, siempre pensamos en la realidad que nos atraviesa. No dejamos de decir las cosas que pensamos y lo que luchamos con un mensaje directo, explícito y de fuerte contenido social. Las canciones no quedaban listas si no había participación colectiva en la creación. Sentí que la banda llegó a un nivel interesante y que requería una exigencia de parte nuestra si pretendíamos sobrepasar ese nivel. Pero no sé si estaba esa posibilidad. Pero seguiremos haciendo música siempre, es lo que amamos cada uno. Apostamos a cosas personales que tenemos ganas y energía de hacer".



El DJ Javi Gon, que se incorporó en este último tiempo, abogó por el sonido logrado: "No tenía experiencia en trabajar con bandas. La implementación de tecnología con instrumentos acústicos y tradicionales fue una buena experiencia aprovechando las herramientas a mano, ahora seguiré haciendo mi disco personal que estoy definiendo un nombre".

El show será el 17 de agosto en Barba Negra (Mendoza 1840 sur), a la hora 0. Valor $50. Reservas: 2644621925.