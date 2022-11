En el marco de un periplo que arrancó en México en octubre pasado de la mano de sus nuevas canciones, Estelares pisará suelo sanjuanino este domingo, para actuar en el Anfiteatro Buenaventura Luna del Auditorio Juan Victoria en una fiesta a puro rock. Como líder y compositor de la banda conocida por clásicos como Ella dijo y Un día perfecto, Manuel Moretti dialogó con DIARIO DE CUYO haciendo hincapié en las emociones que dieron origen a Un mar de soles rojos, editado en septiembre pasado, tras celebrar sus bodas de plata en noviembre de 2021 en el porteño estadio de Obras.



"Todo se inició en la pandemia como una necesidad de resolver esas situaciones angustiantes que atravesamos todos. En mi caso, soy un afortunado y la pasé trabajando en mi casa. En ese tiempo, escribí 29 canciones de las que 11 terminaron en el disco. Una vez compuestas se las mostré a los chicos y a nuestro productor Germán Wiedemer, el mismo de nuestra placa anterior Las Lunas. En diciembre, grabamos los 2 primeros adelantos, uno fue Tiempos dorados y el otro Encantan, que salió hace poco con la colaboración de los mexicanos de Enjambre; y las restantes entre enero y febrero mientras íbamos y veníamos", afirmó el cantante de 55 años, responsable de las letras de la agrupación, que además de sus logros musicales, atraviesa una de sus etapas de mayor satisfacción con la publicación del libro Detrás de las canciones que también estará en venta durante el concierto en la provincia. Se trata de la primera biografía escrita por Andrea Álvarez Mujica editada por Hormigas negras -sello independiente que comanda la misma periodista- que en orden cronológico narra desde los comienzos de Moretti en combos como Licuados Corazones y la mítica Peregrinos, que cambió a su nombre actual antes de hacer su debut con Extraño lugar, en 1996; y hace una revisión del pasado.



Imparable, la consagrada formación de La Plata ya suma 10 producciones con el lanzamiento de Un mar..., disco cuyos videoclips cuentan con las actuaciones de Cristian Sancho (en Loco), Thelma Fardin y Alejo García Pintos (en Tiempos dorados) en historias atravesadas por la desazón pero también por la esperanza.



En referencia a las sensaciones que lo llevaron a agarrarse de la magia de las palabras en sus momentos más difíciles, el cantautor confesó que "las canciones funcionan para mí como una especie de exorcismo", "sublimo todas las situaciones que estoy viviendo a través de las canciones" lo que representa para él "un elemento que quiero mucho y sigue dándome una mano". Sin embargo, aunque "siempre hay algo de autorreferencia", mencionó que "recién ahora" va tomando consciencia de que las imágenes de "ciudades vacías" y "situaciones de misterio absoluto" que plasmó en los temas, son totalmente personales.



"Si alguien no se angustió en ese tiempo, es un extraterrestre. En una de esas noches que, como muchos, no podía dormir de la angustia, por no saber si podíamos contagiarnos al respirar o tocar una hoja, escribí el tema Miedo, por ejemplo", explicó en base a lo que ardía en su interior. Si bien, todas tienen en común el mensaje de que "todo pasa", lo que "afortunadamente, fue así", apuntó.



"Esta placa salió en un momento en que todo el mundo del espectáculo necesita salir a trabajar luego de 2 años sin poder hacerlo, por eso hay elementos como lo inesperado y lo confuso. Uno quiere a todos los discos pero, a veces, hay unos que sienten más dichosos y otros más reflexivos, pero Un mar de soles rojos es esperanzador, el título hace referencia a esa belleza de un mar de soles pero caldeado sobre el que revuelan aguas hirvientes, todo fuera de control. Representa la idea de que pudimos atravesar la incertidumbre en una época pospandémica con una guerra en el corazón de Europa", opinó.



"Pertenezco a una banda cancionera y mi manera de relacionarme con el mundo es escribir canciones, tocar en vivo y sacar discos", expresó la voz al tiempo que anunció que, entre los proyectos ya confirmados, se encuentra la participación en el Vive Latino de México, una gira a España y el deseo de concretar un viaje a Berlín y Londres por primera vez.



Asimismo, el artista reveló que se sigue emocionando tanto "como el primer día". "Los comienzos fueron inciertos pero muy hermosos. Y puedo decir que sostener una banda tocando en vivo y grabando discos es muy grato, de mucho aprendizaje, porque el intercambio artístico y emocional sigue vivo. Es un trabajo que celebramos, el cuidarnos y crecer juntos desde hace 25 años", apuntó subrayando quien junto a Víctor Bertamoni (guitarras) y Pablo Silvera (bajo) son los pilares desde los orígenes.



"Después de crecer en Argentina, la única deuda es que más orejas nos escuchen y seguir creciendo fuera del país", reflexionó Moretti, ansioso por encontrarse con sus seguidores de San Juan, el domingo próximo, con un line up compuesto por estrenos y un explosivo catálogo de hits, previo a cerrar el año en el emblemático Teatro Gran Rex, el 17 de diciembre próximo.





Dato

El show será este domingo, a las 20.30, en Anfiteatro Buenaventura Luna del Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo y Urquiza). Como soporte actuará el grupo local La Mandela. Entradas: $2500 en boletería de la sala y Cultura Under, online a través de Eventbrite.