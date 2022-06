FOTO Maxi Huyema

Sofía preparándose para convertirse en Saylor Queen, su alter ego artístico.

Después de un par de años cajoneados por la pandemia, la purpurina, las plataformas, los postizos y los brillantes atuendos volverán a lucirse en un escenario como parte de coloridas performances. Será pasada la medianoche de hoy, cuando volverá a tomar cuerpo la ya tradicional Gala Drag Queen, máxima instancia local donde un jurado de especialistas elegirá a las mejores Drag, que representarán a San Juan en los competitivos nacionales más importantes. Y las emociones no sólo se agitan del lado de las aspirantes al título, sino también en el corazón de quien está a horas de culminar su reinado como Drag Provincial. Se trata de Saylor Queen y lo llamativo es que detrás de ese nombre de fantasía hay una mujer: Sofía Montilla. 29 años, bailarina y docente en distintas escuelas e institutos, es la primera chica Drag Queen de la provincia y una de las poquísimas del país. Sabe que ha marcado un antes y un después por estos pagos, aunque confiesa que tardó en caerle la ficha; y en la recta final de su mandato -extendido por obligación, aunque sin posibilidad de mucho lucimiento- asume la importancia de esto que empezó por curiosidad y que la llevó lejos en un abrir y cerrar de ojos.

"Ahora que estoy por entregar el título me gustaría haber tenido más shows. Hice un par y la pandemia me bajó de un hondazo", lamentó Sofía, quien deslumbró al jurado en la última elección, que tuvo lugar en 2019, con una performance basada en la catedral de Notre Dame. "Ese año fue el incendio y entonces se me ocurrió hacer algo de eso, donde yo era una gárgola de la catedral. Tenía a mi costado una escenografía importante y mis bailarines eran como el séquito de gárgolas. Fue un show muy bailado, con muchos trucos. Mandé todo para ganar", recordó.

Integrante del staff de bailarines de Rapsodia desde 2012, así es como entró en contacto con este mundo que la cautivó. "Cada vez que los chicos ensayaban era como "Ay, quiero ponerme esas plataformas", era una curiosidad, me encantan los tacos, bailar, el maquillaje... bueno, todo ese show. Y mi pareja me dijo "¿Por que no te animás y hacés un show?"; y después el actual coreógrafo, Javi Novaro, me terminó de convencer. Debuté en 2019 con un show de La reina del hielo, de la película", contó la bailarina, que para su nombre artístico se inspiró en una serie animada que seguía de niña, Sailor Moon. "Amaba ver cómo se transformaban en el aire, entonces quedó Saylor Queen", explicó Sofía, a quien Novaro también persuadió de participar en el competitivo, apenas un mes después de su estreno como Drag... y no se equivocó.



"Todos me apoyaron muchísimo. Era "¡Sí, dale!, yo te maquillo, yo te presto eso, yo te llevo... muy generosos. Y no puedo creer que en tan poco tiempo haya pasado todo esto, porque no es que digas que hay una trayectoria", reconoció la joven, para quien el hecho de ser la primera mujer no fue una ventaja. De hecho, en este arte, ser mujer tiene sus pros y contras, asegura. "En cuanto a trucos, me levantan de una patada, es más fácil porque soy más liviana. Pero en la fuerza se me hace más difícil, es otra parada al subirse a las plataformas, mis piernitas son más débiles", ejemplificó Montilla, para quien hoy este arte no es patrimonio exclusivo de ningún sexo o género. "Cuando subís al escenario sos el personaje de fantasía que creaste", sentenció. Por eso le parecería "buenísimo" que más chicas se animaran a explorarlo; y consideró que no lo hacen no por prejuicios, sino tal vez por desconocimiento. "Ahora que estamos teniendo más apoyo de Cultura, con más difusión y actuaciones no solo en el boliche, está tomando mayor proyección en San Juan, así que tal vez se animen", se esperanzó Sofía. "Para mí ser Drag Queen y mujer es muy lindo e importante. Hago cosas como Saylor que Sofía no las haría y me gusta mucho eso, saco cosas lindas de mí que voy descubriendo en cada show. Es un arte que lleva mucho trabajo, tiempo y dinero, pero cuando subís al escenario es muy gratificante", definió.

ARTE Y PROTESTA

Hace 22 años que se realizan las Galas Drag en Rapsodia, siendo San Juan la primera provincia del país en concretar un certamen de este tipo. "Fue iniciativa de Gigi Moon, luego de conocer a los drags de Buenos Aires en un boliche que se llamaba Morocco. La primera tuvo entre 15 y 20 participantes y la ganó Perla Mora, a quien le arrebataron la vida", contó Dany Love, anfitriona de estas fiestas de las que, por ejemplo, surgió Drago Queen, quien ha tenido protagonismo en la Fiesta del Sol y es hasta ahora el único que ha ganado un nacional.



En las galas se elige una "Drag Social", que hace presencias, "hosting", engalana un evento; y la "Drag Provincial", que es la que hace show en escenario. Música, baile y fonomímica están al servicio de las historias que abordan, con temáticas de lo más variadas relacionadas o no con la realidad, en total libertad; por ejemplo, pueden ser desde elementos de la naturaleza hasta divas del séptimo arte o de la música. En general, el jurado evalúa maquillaje, producción, presencia escénica, fonomímica y uso de plataformas; y también la armonía completa del personaje y el impacto que produce.



"En una apreciación muy personal, las Drag Queen fueron las primeras no binarias, que se expresaban a través de un personaje glamoroso, exagerado, despampanante. Tiene que haber sido una cuestión de protesta en su momento, en un contexto especial, para que las dejasen de etiquetar. Hoy que tenemos la posibilidad de expresarnos, se hace con una magnitud fabulosa, pero para mí fue eso, arte y protesta. En San Juan, donde gracias al universo tenemos la libertad de ser, tal vez sí creció desde el arte, es algo más artístico. Pero no sé si trascendió del todo la cuestión de la protesta, porque creo que a nivel mundial sigue reivindicando al ser humano y a sus derechos", consideró Dany Love, quien adelantó que para la Gala 2023 se buscarán -como es en Canarias- a sponsors para que apadrinen o amadrinen a las Drag, sean empresas, instituciones u organizaciones intermedias: "Hay mucho talento en San Juan, pero puede perderse porque es muy costoso y demanda mucho esfuerzo, por eso la idea de buscar el apoyo", sostuvo.





EL DATO

La Gala Drag tendrá lugar en Rapsodia, pasada la medianoche de hoy. Habrá shows de Saylor Queen y de Kendall White. Anfitriona: Dany Love. Entrada general $500. Apertura 00 hs.