Este fin de semana Ailén Bechara estuvo como invitada en “Por una moneda”, el programa que conduce Pollo Álvarez y Pico Mónaco.

Lo cierto es que del programa lo que más tuvo repercusión fue una foto que hizo circular Ángel de Brito que dio mucho que hablar.

La confusa imagen dejó en jaque al conductor quien llegó a ser culpado de tocarle la cola a la bailarina.

Rápidamente, Bechara a aclarar que no era lo que parecía: “Jajaja, ¡CLARAMENTE no me está tocando! 1) me hubiese dado cuenta 2) le pego un sopapo”, escribió la modelo.

“No puedo creer las cosas que escriben. Es una mano en movimiento. Es mi amigo y jamás se desubicó @polloalvarezok”, agregó.