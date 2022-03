Una polémica envuelve a Laurita Fernández y una concursante de "Bienvenidos a bordo" que se presentó en la sección de Parecidos por su similitud con Gisela Bernal. Pero no fue por eso que su video se viralizó. Es que antes de decir a quién se parecía, la conductora le preguntó a una de las secretarias, Francesca, por quién creía que estaba allí, y la joven "bromeó" con "Oggi Junco".

Lo sorprendente es que la concursante, Sabrina, no tenía nada similar a la cantante, pero en vez de decirlo, se limitó a responder que ella era Bernal. Laurita se mostró tan sorprendida como Sabrina, pero tampoco polemizó y dejó pasar la mala situación.

El video generó críticas porque se trató de una burla hacia Oriana Junco. Y Sabrina salió a aclararlo. "La gente en serio piensa que me veo a parecida a Gisela Bernal, pero en realidad me lo dijeron ahí. Ni siquiera sabía quién era, y cuando Fran dijo 'Oggi Junco', fue porque la producción se lo pidió. Ella es un amor, todo es puro show para entretener, no se tomen todo literal. ¿Podrán?", aclaró.

Uno de los seguidores le recriminó que se preste para eso. Pero ella se defendió: "Fui porque me gusta que me vean. Hago contenido en las redes sociales, estudio periodismo deportivo y participar en la tele me ayuda muchísimo, aparte que me banco las críticas".

Un usuario la apoyó: "Qué bueno que lo decís porque me dio mucha bronca cuando lo vi, si a vos te sirvió bienvenido sea, ojalá después de esto se te abran muchas puertas, seguro que si ya que saliste a aclarar todo porque la estaban matando y no te aprovechaste de la situación". "Muchas gracias me dijeron que tendría que haberle contestado algo pero no quería que se arme polémica, está todo bien", contestó la concursante.

