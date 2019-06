El martes habló Jorge Rial luego de mantenerse en silencio tras la muerte de Beatriz Salomón, con quien mantenía un litigio judicial, a raíz de la cámara oculta que el programa Punto Doc hizo sobre Alberto Ferriols. Ayer fue el turno de Luis Ventura, que en 2004 estaba todavía en Intrusos y era amigo de la vedette sanjuanina.

Aunque ya no son amigos, el presidente de APTRA sostuvo la versión de Rial sobre que ellos no tuvieron nada que ver con la nota en la que se mostró al médico negociando por sexo con una chica trans, a cambio de cirugías. "Los verdaderos responsables son los que le pagaron la indemnización a Ferriols, que son los que hicieron la cámara oculta. Y garparon porque saben lo que hicieron. Nosotros, con Rial, le hicimos un favor a Beatriz: porque ella nos pidió venir al programa para contar una historia que no era nuestra", disparó Ventura en una entrevista con Clarín.

En otro de los pasajes de la nota, Ventura -quien se quejó de los insultos y maldiciones que recibe a través de las redes por este tema responsabilizándolos a él y a Rial de la pena de la actriz- contó que fue Beatriz quien le pidió ir a Intrusos, que ellos no tenían idea del contenido que iba a sacar en el programa Punto.doc un rato antes, en el mismo canal. "Ella creía que la cámara oculta era porque lo habían enganchado operando en el consultorio. 'Yo quiero ir a mostrar todos los permisos. Lo quieren cag... a Alberto', me decía todo el tiempo. Ella me insistió muchísimo. Me volvió loco te diría", detalló Luis Ventura, que además aprovechó para ventilar algunos otros secretos de la vida de La Turca, sin que ella ahora pueda defenderse.