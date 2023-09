La primera pareja en bailar en la noche del jueves en Bailando 2023, el ciclo de América, fue la de Camila Homs y Nico Fleitas. Con la presencia de la mamá de la modelo, Liliana Fontán, en el estudio Mayor se armó una previa muy entretenida en donde hubo un idea y vuelta entre Tinelli, Cami y su mamá. “Mamá es una bomba”, confesó Marcelo. “¿Por qué no querés que baile mamá, Cami?” le preguntó ante la negativa de la joven a que su madre se acerque a la pista.

“Cuando quieras te invito a mi vinoteca y tomamos un vinito”, coqueteó la exsuegra de de Paul.”Yo no sé qué va a pasar en este Bailando pero que voy a chupar, seguro”, bromeó el conductor mirando a cámara. Sin embargo, la mujer contó que después la hija la iba a retar. “Es verdad, la que siempre me dice de todo es ella”, reconoció. Luego, mostraron al aire imágenes del negocio de la mamá de la modelo en una nota que habían hecho para LAM hace un tiempo atrás.

“Mamá pide pista, mirá la cara de mamá”, exclamó Marcelo ante la mirada incómoda de Camila. Y Ángel reveló lo que le había dicho Liliana en ese momento: “Dijo que le gustabas, Marcelo”. Acto seguido Tinelli le preguntó directamente: “¿Pero yo te gusto?”, y Liliana tomó el micrófono y le dijo con total sincericidio: “Mal no estás, Marcelo, a ver, pero hay una fila acá...”.

Ángel de Brito no perdió la oportunidad de preguntar por las razones de la separación entre Cami Homs y Rodrigo De Paul ¿hubo infidelidad?



Luego, la pareja bailó al ritmo de música disco con una coreografía que se vio prolija y armónica. Cuando llegó el momento de las devoluciones, Ángel de Brito le preguntó a la mamá el motivo de la separación de su hija y del futbolista. “Cosas personales de ellos, yo no idea”, respondió inquieta Liliana. Ante la repregunta del conductor de LAM sobre si De Paul le había sido infiel a Cami, su mamá dijo: “Si le fue infiel, no lo sé, pero no me hagas hablar de esas cosas”.

Finalmente, la votación del conductor de LAM, fue baja. “A medida que pase el programa te vas a ir soltando más, venía todo bárbaro, la coreo muy linda, estás avanzando pero en la mitad de la coreo no sé qué te pasó si te olvidaste de algo. Creo que podés avanzar pero hoy no me convenció”, reconoció de Brito y le puso un tres.

Zaira Nara, en cambio, tuvo palabras de halago hacia Camila. “Me quedé obnubilada por tu cara, me gusta verte. Siento que estás en un momento en que brillás, sacaste esa mujer de adentro que antes capaz estabas más madre, me encanta verte así, enamorada, sos una muñeca total. Me pareció que era una coreografía muy exigida, eligieron algo que no era tan fácil, pero así y todo me gustó mucho a mí. Este estudio da muchos nervios, yo te banco, Cami”. Su puntaje fue un 7.

Luego, Moria Casán saludó a la pareja con un “Feliz primavera para todos”, mientras lucía un vestido completamente floreado de muchos colores. “Acá con mi ojo atento y mi lengua preparada, vi que estaban mucho más relajados que en la primera gala y con mucho disfrute. Noté fallitas en el desarme de los trucos, te falta extender las extremidades y eso queda muy desprolijo. Pero no te paniqueaste a pesar de haberte perdido, seguiste con la sonrisa y te vendiste muy bien. Hay que venderse y no comprar lo que uno vende, no marearse. La van a romper más adelante, y sos preciosa, y lo transmitís a tu cara. Mi voto es secreto, lo sabrán luego”, concluyó la One.

Marcelo Polino broméo con la mamá de la participante. “Tené cuidado porque en cualquier momento la ves bailando con Tini”, exclamó y ella aseguró que lo había hecho. “Quiero mandarle un saludo a mi yerno oficial Jonathan”, dijo Liliana mirando a cámara. Mientras tanto, se veía en la pantalla grande un video de la mamá de Cami bailando en su cuenta de Instagram que llamó la atención de Marcelo Tinelli.

“Te vi más suelta que en la primera gala pero no me gustó mucho la coreografía, era un rosario de obviedades, esto lo había bailado Dalma Maradona en el 2006. Muy antigua la coreo, sumó la mamá y me gustó por todo ese combo voy a subir un puntito y les pongo un cuatro”, terminó Marcelo.

Por último, antes de despedirlas, Tinelli invitó a la mamá de Cami a participar del certamen. “Aunque tus hijas no quieran, vení y no les hagas caso”, intentó convencerla entre las risas de los presentes.