"No me importa no ser la primera, sino ser la última'. Eso habrá pensado la bellísima Crystal Harris al convertirse en la mujer que acompañó hasta el final a Hugh Hefner, el fallecido creador de Playboy. La viuda del nonagenario magnate estaba segura que sería la acreedora de 44 millones de dólares, se le hacía agua la boca pero se quedó en la pampa y la vía...



La playmate, de 31 años, se casó en 2012 con el empresario 60 años mayor. Pero, al parecer, se olvidó que firmaron un acuerdo prematrimonial que la dejó fuera de la lista de herederos que, según US Weekly, incluye sólo a los 4 hijos: Christine y David, de su primer matrimonio, y Marston y Cooper, del segundo. ¡Alpiste!



Este bombón nacido en Arizona (EEUU) asistió a La Jolla High School y a La Universidad Estatal de San Diego, especializándose en Psicología. En ese período comenzó a trabajar como modelo y captó la atención de los productores de Playboy. En 2008, conoció a Hugh y lo flechó. Así fue que, después que Holly Madison lo abandonó, se comprometieron. Incluso, apareció en la portada de la revista del conejito junto al titular: "Presentamos a la princesa de los Estados Unidos, la señora Crystal Hefner'.



Sin embargo, el 14 de junio de 2011, cinco días antes de la ceremonia, "Crys' huyó al estilo novia fugitiva.



Esta joyita de las fotografías para adultos, hasta puso a la venta el anillo y se burló de que su vida sexual era deprimente y duraba 2 segundos. ¡Caramba!



Pese a todo, un año después, se convirtió en la tercera esposa. Billetera, mata galán... como le dicen.



Y, en el último tiempo, mientras él agonizaba, ella se dedicó a colgar memes en su Facebook.



Maldición, castigo o simple realidad. Lo cierto es que, ahora, la exhuberante platinada le tendrá que decir adiós a los lujos. Ya no será la viuda alegre que soñaba.



C'est la vie...