Biopic sobre la vida de la jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos: Ruth Bader Ginsburg, interpretada por Felicity Jones. La película sigue sus comienzos como abogada, su lucha por la igualdad de derechos de las mujeres y los obstáculos que tuvo que atravesar para convertirse finalmente en miembro de la Corte Suprema.

Título: La voz de la igualdad

Título original: On the Basis of Sex

Dirección: Mimi Leder.

Actores: Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux.

Actores secundarios: Jack Reynor, Kathy Bates, Sam Waterston.

Género: Biográfica.

Origen: Estados Unidos.

Duración: 120 Minutos

Calificación: Apta todo público

