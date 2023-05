Con alegría y orgullo, Labriegos celebra sus 15 años de trayectoria. El conjunto que lidera en voz Katy Martínez e integran Bebe Martínez, Cristian y Kalo Balmaceda, Exequiel Morales y Héctor Olivera está listos para reencontrarse con su público en esta celebración que recorrerá varias ciudades de Cuyo. “Empezó en Tunuyán la gira e irá por todos lados, hay mucha gente que nos ha convocado para llevar este espectáculo aniversario a su lugar” aseguró a DIARIO DE CUYO Katy. Están cerrando presentaciones en La Rioja y que estarán en el 12 de mayo en la Calle Angosta, el 13 en Potreros de los Funes y el 21 de mayo en Caucete en el Chalet Yanzón. “Estamos en modo productores de nuestros quince años, una forma para llevar adelante el invierno que se pone tan duro sin festivales ni peñas ,ha sido un modo de laburo. Hay muchos amigos que nos abren las puertas” dijo el líder del conjunto que tiene editados (“Esencia”, “Labriegos”, “Mama Quilla”) y están próximos a lanzar “Poetarios”. “Es muy bonito para nosotros cumplir 15 años, transitamos por muchísimos escenarios, conocimos tanta gente, hemos sumado a esta familia labriega tanto cariño y el camino solo se encarga de recordarte los buenos momentos compartidos”, comentó Martínez. En octubre, que es el mes que ellos tienen en cuenta para su aniversario, prepararán un gran encuentro con amigos y sus seguidores en algún lugar de la Capital sanjuanina. En todas las presentaciones invitan cinco o seis grupos o artistas, armando una colorida peña. “Somos una máquina de generar laburo”, comentó Katy. Consultados sobre sus hitos más importantes, Martínez destaca que conocer que hay personas que se tatúan frases de sus canciones es una gran satisfacción; mientras que por otro lado, haber sido destacados en Cosquín “es un escalón más”. En 2015 Labriegos resultó ganador de los “Espectáculos callejeros” de Cosquín y tuvieron la oportunidad de tocar en el escenario Atahualpa Yupanqui por ese reconocimiento; algo que según Katy iniciaron ellos. “Le dedicamos muchísimos años a Cosquín, Jesús María... No ha sido reconocido eso. No solo a nosotros, sino que no he visto el respeto que se merece el artista cuyano, le pasa a los puntanos, a los mendocinos y tenemos artistas que están convocados a cualquier Luna y no se hace. Los festivales sanjuaninos son muchísimo más grandes, más plenos, en técnica, en cantidad de gente, empezando por la Fiesta Nacional del Sol y de ahí cualquiera para abajo, podés elegir cualquier festival de San Juan y puede estar a la altura de Cosquín” lanzó Katy, quien siente que tienen desde hace tiempo un sello propio que es reconocible y que su público celebra.