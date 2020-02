Lady Gaga presentó este viernes "Stupid Love", su nuevo éxito, el cual en tan solo cuestión de horas ya escaló como quinta tendencia en Youtube, con más de tres millones de visualizaciones.

"El mundo se pudre en conflicto. Muchas tribus luchan por el dominio. Mientras los espirituales rezan y duermen por la paz, los niños punk luchan por Chromatica"; con esa frase comienza el video, de un poco más de tres minutos y medio de duración.

En ese universo que presenta, donde el conflicto está centrado en tener, en poseer, en conquistar, la artista implora: "Todo lo que siempre quise fue amor". Para eso, utiliza una impronta futurista, una puntillosa coreografía y un vestuario trasgresor colmado de colores.

Lo cierto es que, luego de una pausa de tres años, el sonido que presentó la artista recuerda a los comienzos de su carrera, al estilo "The Fame Monster" (2009), a diferencia de los sonidos country y folk de su último trabajo, "Joanne" (2016).

Durante ese período, recordemos que Lady Gaga protagonizó la película "A Star is Born", junto a Bradley Cooper, para la cual compuso canciones como "Shallow", "Always Remember Us This Way" o "Heal Me".