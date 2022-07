“Feliz sábado de besos”, escribió Lali Espósito junto a un corazón en su cuenta de Instagram. Y adjuntó un video con un compacto de lo que sucedió en la noche del viernes durante el show que brindó en la Estación Belgrano de Santa Fe, al que le agregó el hastag #ChapeTour. Y es que, entre otros, la intérprete de Disciplina terminó besando a Nati Jota, Flor Jazmín Peña, Kevsho y Mica Suárez.

Todavía shockeada por formar parte de esta experiencia, Jota comentó: “Un placer participar del #ChapeTour 2022. ¿Hay 2023?”. Cabe recordar que los besos con algunos de los integrantes de su cuerpo de baile son parte de la coreografía que Lali implementó para esta serie de recitales con los que se encuentra de gira. Pero Nati, que es fanática de la actual jurado de La Voz Argentina desde la época en que hacía Casi Ángeles, nunca se imaginó que podía llegar a formar parte de este esperado momento del show.

bueeeeno vendo la entrada de mi mamá lali movistar arena https://t.co/8Los7K59Yh — manu folklorian -35 -119 (@trecespos) July 23, 2022

Hace un par de años, Espósito había besado a la modelo venezolana Alejandra Efimer, novia de Andrés Ceballos, intérprete de la banda Dvicio, con quien ella acaba de estrenar la canción Soy de volar. Y lo había hecho, justamente, para echar por tierra los rumores que la relacionaban sentimentalmente con el cantante español con quien había grabado un apasionado clip. Pero, en esa oportunidad, Nati había sorprendido a sus seguidores con un tuit en el que hablaba de sus sensaciones al respecto.

“¿Es normal que me haya calentado el chape de Lali con la mina o estoy offisde?”, escribió la influencer. Y luego grabó una historia de Instagram en la que señaló: “¿Qué pasó? ¿Está mal? Me calenté. Y está mal porque Lali para mí es Mar y Thiago (puso en referencia los personajes de la tira juvenil de Cris Morena)”. Así las cosas, frente a una pregunta de Rodrigo Lussich en El show de los escandalones, el programa que conducía en la pantalla de América, Jota explicó: “¿Está mal? ¡Me calenté! ¿Es raro? Yo soy heterosexual, pero me calentó ese beso. Estoy caliente. Un besito le daría a Lali. Pero me da cosa porque yo era fan de Casi Ángeles”.

Sin pareja a la vista, Espósito disfruta de tener relaciones completamente libres. Allá por el mes de marzo, se la había relacionado con la intérprete española Lola Índigo, luego de que comenzara a circular un video en el que se las veía a ambas a los besos en una fiesta Bresh de Madrid. Pues bien, hace unas semanas le preguntaron en una entrevista si el tema N5 que acababa de lanzar estaba dedicado a su colega, y Lali reconoció que “de cierta manera sí”.

La canción en cuestión habla de la relación entre dos mujeres y, en el video, se muestra a Lali vinculándose con una joven de quien queda impactada. “Una noche enamoradas después no’ volvimo’ a ver, ya le dimos la portada, hora dame de comer...”, dice la letra del tema. Y tanto los fanáticos de Espósito como los de la española enseguida dedujeron que estaba inspirada en Índigo.