En plana gira de "Brava" y después de participar en la gala de los Latin Grammy, Lali Espósito acaparó la atención de los usuarios de Twitter por un contundente comentario sobre la mamá de Tini Estoessel. La mujer puso "me gusta" en una publicación que critica a la ex Casi Ángeles y ella no dudó en responder.

Mariana Stoessel, mamá de la jurada de "Pequeños Gigantes", le puso "corazón" a un tuit que expresaba: "Lali dice que no dará shows en Buenos Aires por la situación del país. Decí la verdad, no llenás ni un bar, cara dura, atrevida, ladrona. Tini sí tiene talento y humildad", y la autora de "La Ligera" se sintió ofendida.

Horas más tardes, sin aclarar nombres pero con una fuerte referencia, la presentadora de la premiere en Las Vegas posteó: "Reafirmación: qué bendición los padres que me han tocado", y sus fans lo leyeron como una respuesta a la mamá de Tini.

Los clubs de fans de cada una de las artistas se cruzaron en la red social y defendían a sus ídolas, por lo que Mariana debió salir a aclarar la situación: "No fue mi intención, lo hice porque la vi bailar a Tini, y lo leí lo que decía". "Pienso que lo que dice ese tuit es una barbaridad. No quiero más problemas entre los dos fandoms", escribió en un mensaje privado que envió a una fanática.

