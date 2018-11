Llegó el día del lanzamiento de “Caliente”, el nuevo corte del disco “Brava” de Lali Espósito que llegó a YouTube y en tan sólo 5 horas ya tuvo más de 200 mil visitas.

En la grabación, Lali no sólo despliega su talento vocal, que encandila a millones de fans alrededor del mundo, sino también toda su sensualidad colaboración con la "Drag queen" brasileña Pabllo Vittar que baila y canta junto a ella.

El videoclip fue grabado en Río de Janeiro y combina el frescor de las playas cariocas, con el ambiente pesado de las coreografías del reguetón, interpretadas por chicas en forma y con atuendos sexy.

En la presentación del clip, ocurrida hace una semana en Miami, Lali especificó que considera a "Caliente" su granito de arena en favor de la igualdad y la inclusión y también en contra de la violencia en el fútbol.

"Me da orgullo ser joven en esta era y estar haciendo y ser parte de la historia (...). Les voy a contar a mis nietos que viví en un momento superdistinto e interesante", agregó.

"Para mí Pabllo representa todo lo bueno que hay que pensar en el mundo moderno. Esa magia, ese power (poder), de alguien que se transforma en lo que quiere ser y no en lo que te dicen que tienes que ser. No solo a nivel musical, aunque tiene ese vozarrón increíble", dijo al explicar por qué lo escogió. También a "nivel social, lo que representa y su propuesta estética. Es lo que quería presentar con el tema. Tener a alguien único al lado mío y en esta canción es genial ", dijo sobre la artista que la acompaña en la grabación; y que se encuentra en el mejor momento de su carrera en Brasil.

En los últimos tres años, Vittar ha sacado dos discos y se convirtió en la primera "Drag queen" nominada al Latin Grammy. Compite este año en la categoría de Mejor fusión/interpretación urbana con el tema "Sua cara", una colaboración con su compatriota Anitta y el grupo jamaiquino Major Lazer.

En el videoclip, ambas artistas intercambian las camisetas de sus respectivas selecciones de fútbol. "Estamos jugando fútbol, mal, pero lo intentamos, en la playa, y se nos ocurrió intercambiarnos las camisas. La idea de la rivalidad así me parece antigua, aunque la entiendo. Lo que no se puede tolerar es la violencia, por eso me parece otra forma de seguir conversando el tema", concluyó.