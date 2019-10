El éxito de la carrera de Lali Espósito genera que, muchas veces, la artista esté lejos de su novio, Santiago Mocorrea, con quien está en pareja hace tres años.

Sin embargo, en una pícara entrevista la actriz reconoció que, gracias a Internet y las nuevas tecnologías, la distancia con su pareja es cada vez más llevadera.

Vero Lozano, en su programa “Cortá por Lozano”, aprovechó la visita de la diva para preguntarle cómo mantiene encendida la pasión con el joven productor. Y Lali no sólo reveló detalles de su intimidad sino que reflexionó sobre el delito de difundir contenido privado, del que fue víctima días atrás a Luciano Castro.

“¿Pinta en la distancia un video hot?”, le preguntó la conductora. Y, sin tapujos, ella respondió: “Sí pero… ¡Guarda con los videos”. Automáticamente, Vero le puso humor al picante ida y vuelta con la cantante: “¿Los hacés con cabeza o sin cabeza? Eso es fundamental. Si no: ‘esa cotorrita no es mía’. La negás”.

Sin dudarlo, Espósito confesó: “A mí me gusta más lo sugerente, lo casi… Soy sugerente sobre todo porque hay que cuidarse, es muy peligroso y la gente es cruel al respecto”.

Finalmente, Lali dio su opinión acerca del delito de difundir fotos y videos de terceros en situaciones privadas sin su consentimiento: “Me da mucha pena cuando pasa esto de la viralización (de un material hot)”.

¿Qué opina Lali sobre la difusión de material privado?

“Nunca vi, te lo juro, y nunca entré a ver nada de lo que ha salido de las personas famosas. Me da mucho pudor y no quiero formar parte de eso”, continuó la artista al respecto.

Y concluyó: “He estado en grupos de WhatsApp y he dicho: ‘Che, loco, no me manden esto. ¿Y si es tu hermana, boludo? ¿Y si soy yo, que soy tu amiga?’. No está bueno. Cuando hay familia, no me gusta, me pone mal. Hay que ser más respetuosos. Está bien que lo legislen”.

Fuente: Mitre