Sin duda, esta no será una iniciativa más para la banda sanjuanina Lank. Con el clip de Broken, una canción de autoría propia, las expectativas de la agrupación es alcanzar proyección fuera de San Juan con el acompañamiento de Mace Beyers, el bajista de Grey Daze, en el audiovisual que ya está disponible en Youtube y en el tema que también puede escucharse en plataformas como Spotify, Itunes, Deezer y Youtube. Además con este corte, el combo presentará a los nuevos componentes con quienes planea editar su nuevo material "a mediados de este año", como señaló Andy Rodríguez, su manager y también fanático del músico estadounidense.

Escrito y musicalizado de manera colectiva por los integrantes de la formación, el single se trabajó en el estudio Molleja de San Juan para luego grabar la instrumentación en El Bonsái y las voces en la agencia Intersis. En tanto que, por su parte, Beyers filmó su colaboración desde Arizona.

"¿Cómo surge el vínculo con Mace? Al tener contacto con la gente de Grey Daze, tuve la idea de que Mace sea parte de una canción de Lank. Todos nosotros somos seguidores de su música, crecimos escuchando a la banda. Como su fan me contacté con él, a través de las redes, y empezamos a charlar. Con el tiempo, la amistad creció. En septiembre del año pasado, se me ocurrió preguntarle si quería sumarse y él, sin dudarlo, me dijo que sí. Entonces, primero compuso la parte del bajo y después colaboró para el clip. Es un sueño hecho realidad", dijo Andy en referencia a la presencia del actual Grey Daze como el particular condimento de esta producción.

"Para Broken, cada integrante aportó su visión, su composición, su granito de arena. La letra habla de la ansiedad básicamente, de vivencias personales pero intentamos que cada oyente le dé su propio significado, porque pueden ser bastantes metafóricas. Es un tema con una letra profunda, arraigada a sentimientos más bien oscuros pero con cierto aire de esperanza", resaltó Rodríguez sobre esta creación que fluye en el ámbito del rock alternativo con la interpretación a cargo de Marcos Quiroga en voz, Matías Saavedra en bajo y Lucho Tapia en teclados, sumando a Ismael Pérez en batería y Mario "Taker" Recabarren en segunda guitarra.

"Todo lo que hacemos, lo hacemos con amor. Es nuestro deseo llegar a mostrarnos a nivel internacional. Tenemos la fe que esto llegará lejos, estamos seguros que Mace compartirá el clip desde allá. Pero mantenemos los pies en la tierra", reflexionó la voz oficial del conjunto.