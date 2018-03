No, no es material de archivo. Las Trillizas de Oro volvieron al ruedo y para promocionar su regreso a la televisión (en el canal KZO de la tv digital), dieron entrevistas. Hablando de sus comienzos, María Eugenia, María Laura y María Emilia Fernández Rousse recordaron su época como coristas de Julio Iglesias en 1978 (foto), cuando ganaron popularidad en Europa. Las rubias, que hoy tienen 58 años, terminaron revelando cómo se comportaba el ídolo español con sus fanáticas. "No tenía ego. Vos veías lo que era la gente con él y él con la gente y era maravilloso', acotó María Eugenia. "Le daba besos en la boca a todas, estaría con cadena perpetua', aseguró, ubicando aquellas actitudes al contexto actual. "Las seguidoras muertas con él, hacían cola', dijeron María Emilia y María Laura.



"Hoy estaría en cana Julio Iglesias, porque no solamente se le acercaban, o él se acercaba a las minas, sino que las tocaba. Hoy estaría con un juicio que le darían cadena perpetua; era cariñoso y afectuoso', continuaron contando en una entrevista radial.



Emilia relató: "Golpeaban la puerta y preguntaban: "¿terminaste?, ¡me toca a mí!'. "Están todas vivas...', agregó entre risas sin dar nombres de las mujeres que vieron pasar por la habitación del intérprete. María Laura tiró: "(Las nuevas) Subían por la escalera y (las viejas) bajaban por el ascensor. Salía una de la habitación y entraba otra, y no se cruzaban'.

Hoy. Las Trillizas de Oro regresaron a la televisión.

Consultadas si algunas vez ellas fueron presa de la voracidad del cantante, aseguraron que ni las miraba.



"Nuca pudo, estábamos rodeadas de mamá, papá, nuestro representante, no podía ni mirarnos. Además, él tenía 37 y nosotras 18, no éramos fanáticas, lo que te ayuda para ser compinche. Él nos trataba como sus niñas, pero niñas como dice la palabra', aseguraron las famosas hermanas. "Nunca tuvo la chance y nunca le dimos pie. Eramos muy compañeros y había mucho respeto. Era otra época', insistieron las Trillizas de Oro que inocentemente o a conciencia revelaron de primera mano cómo era la trastienda de uno de los cantantes hispanos más importantes.