La célebre premiación dejó un impresionante álbum de looks. Con una elegancia soberbia,

este año, se destacaron íconos como Julia Roberts, Nicole Kidman, Charlize Theron, Halle Berry, Ladi Gaga, Dakota Fanning, Penélope Cruz, Julianne Moore y la modelo Irina Shayk (ex de Cristiano Ronaldo) que acompañó a su marido Bradley Cooper, director de A star is born. Ellas son algunas de las que dejaron el nombre de las grandes firmas por lo alto.



Julia Roberts. Considerada la mejor vestida, asistió con un vestido pantalón de cuerpo asimétrico y cola en tono nude, de Stella McCartney.



Penélope Cruz. La española fue con un jacquard floral con reflejos de nácar y un lazo aterciopelado con cristalería diseñado por Ralph&Russo

Halle Berry. La actriz deslumbró con un vestido burdeos de Zuhair Murad decorado con joyería de Roberto Coin.

Nicole Kidman. Desfiló un outfit en tono granate intenso que potenció su silueta, con cuello alto y manga larga, de Michael Kors.

Lady Gaga. Con su pelo de tinte azul haciendo juego con un maxi vestido celeste con aguas labanda de Valentino -en honor a Judy Garland, que estelarizó A star in born, en 1954-, fue una de las protagonistas.



La vidriera con los diseños de moda



La del año pasado se tiñó de diseños en negro, en contra de los escándalos de abuso sexual. Sin embargo, en esta edición, la ceremonia volvió a apostar por el brillo y el policromatismo con trajes en amarillo, rosa, verde, rojo, azul, nude, blanco y por supuesto el infaltable negro, entre otros.



La alfombra roja de los Globos de Oro volvió a marcar tendencias con el desfile de atuendos en diferentes cortes -ceñidos, largos, cortos, o bien, combinados- y géneros; haciendo uso de lentejuelas, transparencias, escotes, tajos y lazos, lo último de la moda.



Las estrellas más famosas de la pantalla y las que van camino a serlo, decidieron vivir una velada inolvidable. También se vistieron de gala quienes se encuentran detrás de cámaras y las que fueron como acompañantes.



Claro que, por lucir demasiado austeras, algunas cayeron en la simplicidad; y otras por cruzarse al bando de la opulencia, quizás se pasaron de la raya. ¿A vos cuál te gustó?

Las peores



En todas las entregas, están las figuras que desbarrancaron a la hora de elegir un vestuario para la ocasión.



Este es el caso, de nombres como el de Emily Blunt, la nueva cara de Mary Poppins; Amber Heart y Debra Messing, además de Anne Hathaway con su estampado leopardo de Ellie Saab, y la modelo Indya Moore que llevó un mini vestido de rejilla de Louis Vuitton para nada apropiado para la circunstancia.



Sus atuendos demasiado recargados de plumas, transparencias, brillos, largas colas, degradados cromáticos, estampados agresivos y colores estridentes llegaron a brillar más que sus propias dueñas, que quedarán en el recuerdo en su paso por la alfombra.

Amber Heart. Fue valorada como la peor vestida, con una cabellera despeinada y un vestido de Monique Lhuillier que no fue acertado para ella.



Emily Blunt. Eligió un sexy A. McQueen metalizado. Con brocados, bordados en croché y encaje, dejó que desear por su finalizado en puntas.



Debra Messing. Piso la pasarela con un vestido de Pamela Rolland que la eclipsó por la cantidad de recursos.

Los excéntricos

En la línea que existe entre las más elegantes y las que eligieron un estilo desafortunado, se encuentran los catalogados como "excéntricos' por los especialistas. Heidi Klum fue una de las que llamó la atención por un alto toque de fantasía en su vestido negro vaporoso de corte palabra de honor, con escote mariposa y una maxifalda de tul y bordados. Otra fue, Camilla Belle que combinó los azules de su traje en su maquillaje; y Billy Porter de Pose, que se presentó con una larga capa en su traje y zapatos de tacón.

El lazo del movimiento

Los Golden Globes también vivieron un emotivo momento con el discurso feminista de Glenn Close. En los atuendos el detalle en adhesión al movimiento Time's up estuvo en los lazos que las actrices llevaron como pulseras, amarrados en sus carteritas o como parte de sus diseños.