La casa de Gran Hermano está en llamas desde hace tiempo, y ahora se le sumó la llegada de dos nuevos participantes, Ariel y Camila, quienes llegaron para revolucionar todo dentro de la casa, ya que los concursantes debieron repensar estrategias para ver como seguir dentro del juego. En este marco, se vivió un momento de tensión cuando Camila quiso pasar la noche en el cuarto de los hombres, ya que a las chicas no les gusto nada la situación.

“Al menos unos días hasta que se acomoden, para no incomodar tampoco al otro porque ellos ya estaban ahí y no tengo drama, yo pensé que no les molestaba por eso yo me puse ahí, pero bueno, si les molesta voy a alejarme”, reflexionó Camila al respecto de la situación, al enterarse que a Coti y Daniela les molesto lo que había pasado.

En eso, Alfa no se quedó callada y dio su punto de vista al respecto. “Es lo mismo que yo ahora vaya y plantee que me molesta que esté Daniela y Coti, que se vayan al cuarto de mujeres”, lanzó picante el personaje más longevo de la casa.

“Son cosas que hacen a la convivencia y al respecto de todos, todos somos iguales acá, entonces yo ahora puedo ir a plantear eso, porque me molesta, hasta ahora me callé la boca”, sumó.

En esa misma línea, reflexionó: “Vos no estabas haciendo nada malo, no es que ibas a dormir con alguien a una cama sino que ibas a estar ahí para sentirte acompañada, nada más, totalmente entendible”.

Como era de esperarse, el momento no pasó desapercibido y se hizo rápidamente viral en las redes sociales, ya que la mayoría de los usuarios apuntaron directamente a Coti por esta situación que se vivía dentro de la casa con la nueva concursante.

“Insostenible Coti en la casa, a ver cuando la dejan en placa así la volamos”, lanzó una usuaria, dejando en claro su enojo por las actitudes de la pareja de Conejo dentro de Gran Hermano.