La actriz trans Mariana Genesio, quien llega a su primer protagónico en televisión con "Pequeña Victoria' -la tira que esta noche a las 22.15 hs estrenará Telefe- contó que en los inicios de su carrera "no veía que hubiera un espacio para las actrices trans'. Luego de su participación en "El marginal II' (Televisión Pública Argentina), donde se lució en la piel de una prosituta, Ginna, Genesio vuelve a la pantalla chica para encarar un rol fundamental en la nueva ficción dirigida por Daniel Burman.



"Vivo esto con mucha emoción y responsabilidad, y debo confesar que al principio lo viví con gran presión, porque es mi primer protagónico, mi primera tira diaria y soy una novata frente a estos monstruos. Pero desde el primer día todos me ayudaron mucho y fueron muy generosos', expresó la actriz nacida y criada en Córdoba en una familia de abogados, quien agregó en diálogo con Télam que si bien "El marginal" fue una experiencia genial, esta comedia que encabezará junto a Julieta Díaz, Natalie Pérez e Inés Estévez significa "una gran oportunidad de mostrarme como una actriz trans con un papel diferente y alejado de los estereotipos de la marginalidad y la prostitución'.



"Yo soy muy de visualizar mi futuro. Soñaba con protagonizar una telenovela, con ser una figura del espectáculo. Después, a medida que vas creciendo, te vas encontrando con las dificultades. Si bien estuve casi siempre inclinada al espectáculo, al principio no veía que hubiera espacio para actrices trans. Me imaginaba que mi futuro iba a ser a más con la comedia o el teatro de revista', señaló Genesio, que hace una década está en pareja con Nicolás Giacobone, uno de los guionistas de "Birdman', ganadora del Oscar en 2015.



Consultada sobre si "Pequeña Victoria' refleja un cambio en la sociedad estos años, Mariana sostuvo que "Las chicas trans estamos en un gran momento. La Argentina en ese aspecto es de avanzada. Viví tres años en Nueva York y allá me preguntaban si acá se podía salir a la calle, si no te agarraba la policía. No entienden que acá es igual o más avanzado que allá. Y hoy somos más trans en la tele y también hay muchas actrices que van a estar en la Casa Diana, que mi personaje arma como refugio de chicas trans: van a estar Romina Escobar, que va a ser una gran revelación, Payuca del Pueblo, Sofía Diéguez, Julia Amore, todas grandes actrices'.



Sobre una idea original de Erika Halvorsen, "Pequeña Victoria" se centra en la historia de Jazmín (Díaz), una exitosa empresaria que subrogó -de manera clandestina- el vientre de Bárbara (Pérez) para poder ser madre, sin que el embarazo perjudicara su carrera en pleno ascenso.



"Son mujeres que no se conocen y de repente se encuentran. Es la historia de una mujer que decide subrogar un vientre, aparece la gestante de este bebé, la persona que la lleva a parir a este bebé, y luego aparece el donante que es una mujer trans que soy yo", resumió la intérprete, quien en relación al personaje que le toca encarnar, contó: "Emma es profesora de literatura. Ella viene de una familia de clase social alta, pero su madre murió cuando era muy chica y su padre no aceptaba su identidad de género, así que se fue de su casa y encontró refugio en los bosques de Palermo, protegida por una trans más grande, Marlene, que la adopta como hija, la lleva a vivir a su pensión y la ayuda a terminar sus estudios. Después ella, cuando Marlene se enferma, recurrirá a la donación de esperma para conseguir plata'. Cuando Emma hereda la casa de su madre, decide junto a Marlene conseguir un refugio para mujeres trans. Así nace Casa Diana, centro cultural de la comunidad trans donde vive y dicta talleres Emma, mientras algunas de sus amigas diseñan zapatos y reafirman su identidad de género; y cuyos límites se pondrán en cuestión otra vez cuando la maternidad aparezca en sus vidas. Las formas que asumirá ese amor pondrán a Emma en situaciones nuevas que también le abrirán la puerta a la posibilidad de un romance con Antonio (Facundo Arana), el pediatra de la beba. (Telam)