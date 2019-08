Aprender a usar las redes sociales y sacarles provecho para un emprendimiento personal es el objetivo del workshop que brindará hoy en San Juan Connie Ansaldi. Conocida por sus intervenciones en televisión y en las redes (sólo en Twitter tiene un millón y medio de seguidores), fue panelista en Intrusos y en Cortá por Lozano, el último antes de decidir dejar la televisión para dedicarse de lleno a su trabajo como consultora y speaker.



"No es una faceta nueva, era publicista antes de trabajar en televisión. Nunca dejé esa profesión. Hacía las cosas en paralelo, el año pasado tenía tantos viajes y tanto trabajo que tuve que dejar la tele, y ahora me dedicó full time a esta actividad" explicó a DIARIO DE CUYO Ansaldi, quien dirige sus charlas a "esa gente que no sabe cómo comunicar bien sus emprendimientos y para marcas que ya están establecidas y se han tenido que adaptar a las nuevas formas de comunicación, son a las que me dirijo puntualmente".



"Hay hoy dos tipos de personas, los que orgánicamente entendimos (Internet y las redes), nos interesamos, nos resultó orgánico y los otros, que se resistieron, no entendieron el cambio y muchos años después dijeron 'bueno, nos tenemos que adaptar'", apuntó Ansaldi.



Conocedora de la farándula argentina, Connie asegura que hay algunos famosos que entendieron el boom de las redes y lo aprovechan, mientras que otros todavía no lo entendieron.



"Hace muchos años dije que lo que cambiaría en los medios, sería que las personas públicas íbamos a hacer nuestra propia prensa. (...) que todo lo que decíamos podríamos manejarlo nosotros mismos y quien aprendiera a manejar eso iba a poder capitalizar este recurso. Y eso es lo que está pasando ahora. Hay gente que ha podido hacer una carrera como influencer y gana muchísimo dinero y a las marcas también porque se traduce en ventas. Hay quienes no lo han sabido capitalizar o se enojan o hacen cosas que después se arrepienten y las bajan. El que se enoja públicamente, pierde" aseguró.



El workshop será hoy de 15 a 19 en la sala Auditorium del Teatro del Bicentenario, con entrada gratis, previa inscripción en www.agenciacalidadsanjuaneventos.com.ar.