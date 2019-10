Jonatan Vera



San Juan vuelve a ser sede del Festival Guitarras del Mundo esta noche, que organiza UPCN en todo el país, con la dirección artística del maestro Juan Falú, en un año de especial significación, porque el encuentro cumple 25 años. En esta ocasión contará con la participación de más de 150 músicos de distintas provincias y del exterior, a lo largo de 54 sedes en todo el país ofreciendo una gran diversidad de géneros musicales, como folclore regionales, tango, clásico, jazz, contemporáneo, flamenco, popular, barroco y antiguo, así como música clásica.



En esta celebración de las bodas de plata, está dedicada a homenajear a cinco prestigiosos guitarristas fallecidos: Francisco Estrada Gómez, Juanjo Domínguez, Agustín Pereyra Lucena, Joao Gilberto y Nini Flores.

Los guitarristas. Lucas Aballa, Berta Rojas y Jonatan Vera (arriba) subirán al escenario del Juan Victoria.



La cita de esta noche en el Auditorio Juan Victoria, pondrá en el escenario a la eximia guitarrista paraguaya Berta Rojas y a los jóvenes intérpretes Lucas Aballay y el sanjuanino Jonatan Vera. Además, serán homenajeados los músicos locales Juan José Olguín y Alejandro Dávila (ver aparte).

Los invitados

Berta Rojas es docente y guitarrista clásica. Reconocida por su calidez interpretativa y técnica impecable, ha grabado junto a otros destacados músicos y orquestas, logrando ser tres veces nominada a los Premios Grammy Latino: En 2012 junto a Paquito D'Rivera, en 2014 por su álbum Salsa roja y en 2015 con un disco de tango junto a la Camerata Bariloche. La guitarrista paraguaya ha cosechado aplausos en famosos escenarios internacionales como en el Weill Recital Hall del Carnegie Hall y el Frederick P. Rose Hall del Jazz at Lincoln Center en New York, el Palau de la Música en Barcelona, el Southbank Centre de Londres, y el National Concert Hall en Dublín, donde actuó como solista de la Irish Radio and Television Orchestra.



También esta noche, el Auditorio recibirá a Lucas Magallán, músico radicado en Bahía Blanca, licenciado en guitarra en la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza, quien comenzó su carrera profesional como arreglador del grupo Quimey en 1999, ganador en el Festival de Música Popular de Viña del Mar. Integró también los grupos Travesía, La Ripiera, Puro Cubano y el proyecto Gustavo Maza.



Representando a la provincia, actuará el destacado guitarrista local, Jonatan Vera, quien tendrá su tercera participación en Guitarras del Mundo, donde ya estuvo en 2008 junto a Hugo Figueroa; en 2013 con Arche Trío y en esta ocasión, después de desplegar su repertorio en solitario, invitará a su colega Santiago Suárez. Con apenas 32 años, Vera exhibe un curriculum extenso y plagado de nombres conocidos. Desde el maestro que a los 9 le enseño a tocar, Esteban Rojas, pasando por los cantantes a los que acompañó como Claudia Pirán, Susana Castro, José Pepe Sarasúa o Los Hermanos de la Torre, por nombrar algunos. LLevó su música a los certámenes de Laborde y Cosquín; ha fundado sus propias formaciones, (Dúo Vera Figueroa, Arche Trío, Jonatan Vera trío) y actualmente desarrolla su carrera como solista.





EL DATO

Guitarras del Mundo. Invitados: Berta Rojas, Lucas Aballay y Jonatan Vera. A las 21.30 en el Auditorio Juan Victoria. Entrada libre y gratuita.

Homenajeados 2019

Durante 25 ediciones además de generar un espacio destacado para los guitarristas de distintos ámbitos, Guitarras del mundo también ha distinguido a diferentes artistas por su aporte a la cultura, tales como Los caballeros de la guitarra, el Chango Huaqueño, Nito Costanza, Inti Huama, o la Camerata San Juan el año pasado.



En esta edición de bodas de plata, dos reconocidos guitarristas clásicos serán los homenajeados por su trayectoria en la música sanjuanina los guitarristas Juan José Olguin y Alejandro Dávila.



Olguin es fundador de la Orquesta Guitarras Universitarias, de la que fue director, arreglador e integrante. Durante 42 años desarrolló su actividad docente como titular de la cátedra de Guitarra del Departamento de Música de la UNSJ y en el Centro Polivalente de Arte.



Como solista actuó con orquestas y festivales en Argentina, Chile, Brasil, Colombia y Estados Unidos. Integra el Trío de Guitarras San Juan con el que desarrolló una importante labor de difusión de la música cuyana.



Su compañero en ese trío, Alejandro Dávila, comenzó sus estudios de guitarra a los siete años. Durante su carrera universitaria fue guiado por el maestro Omar Buschiazzo, obteniendo su título en la UNSJ. Ha realizado cursos de perfeccionamiento instrumental y docente con Abel Carlevaro, Manuel López Ramos, Irma Costanzo y Hopkinson Smith. En 2001 formó el dúo Dos américas con el norteamericano Jim Bosse, con quien realizó más de 100 conciertos en Estados Unidos, México, Perú, Chile y Argentina. En 2010 fundó el ensamble de guitarras San Juan de la Frontera.