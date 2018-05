El domingo 3 de junio se realizará una nueva entrega de los premios Martín Fierro en el hotel Alvear Icon de Puerto Madero. Ampliamente considerada la gran noche de la televisión, este año grandes figuras no se harán presentes.

Después de que se sepa que Marcelo Tinelli no será de la partida, otras figuras se suman al faltazo. Por un lado, Moria Casán no estará presente por compromisos previamente asumidos en la localidad de Junín.

Por otra parte, Jorge Lanata confirmó su ausencia en su programa radial: “no voy a ir por dos motivos, primero porque me cansé y después porque estoy en el aire, no voy a poder. Una vez que vos ganás el Oro no tiene sentido de que te sigan nominando, porque es como que te ‘recibiste de algo’. Me parece que te siguen nominando porque les conviene que vaya gente conocida para que el programa tenga rating. Ya está, me liberé del Martín Fierro”.

Por si esto fuera poco, la presencia de Mirtha Legrand todavía se encuentra en duda.