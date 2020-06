Samanta Casais, finalista de Bake Off Argentina, quedó envuelta en un escándalo luego de que saliera a la luz que fue acusada de homicidio culposo por haber atropellado a un jubilado en 2017. El hombre estuvo cuatro meses internado y murió.

Lorena Olguín, la hija de la víctima, ante la notoriedad que cobró la participante del reality, hizo público el hecho. "Tuvimos varios problemas porque ella dijo que fue mi papá el que se la llevó puesta, pero en las grabaciones y fotos de la Autopista 25 de Mayo se ve que ella amagó con salir con el auto desde la banquina justo cuando venía mi papá, y ella se lo 'come' en una curva a 500 metros de la cancha de Vélez. Ella se cruzó del cuarto carril a la banquina porque reventó una cubierta", detalló la mujer en Informados de todo.

Este martes, en el ciclo matutino de América, mostraron imágenes del accidente y de la detención de la actual participante de Bake Off Argentina. El material, que forma parte de la investigación del caso, comprobaría que ella conducía al momento del hecho, que no contaba con las balizas correspondientes y tampoco tenía la autorización para manejar ese vehículo.

Olguín aseguró que Casais aún no cumplió con la condena que decretó la Justicia. "La causa continúa abierta porque Samanta no cumplió con la tarea comunitaria que le indicaron tenía que cumplir (realizar un curso de educación vial durante tres meses) y pagar un resarcimiento económico. Le retiraron el registro, pero el resarcimiento nunca lo hizo", señaló.

Otra denuncia contra Samanta

Abel Cancela, cuñado de la participante de Bake Off Argentina, relató en Intrusos que fue estafado por la joven en 2017. "La pareja de ella me ofrece un fondo de comercio de un local de pastelería que tenía con Samanta en San Telmo. A mí me interesó la propuesta, arreglamos de palabra el tema del pago y avanzamos", recordó.

Pese a que todo parecía ser un buen negocio, al poco tiempo, Cancela se enteró de que había sido engañado. "Un día estaba en el restaurante, me suena el teléfono y un hombre me dice que era el propietario de la empresa. Me vendieron el local a mí y a otra persona a la vez. Yo me sentí defraudado porque ellos eran parte de mi familia", sentenció.