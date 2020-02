Ricky Martin declaró este domingo, a unas horas de presentarse en el Festival de Viña del Mar, que vivir en Estados Unidos no hace que se preocupe menos por las "necesidades" de su gente, en referencia no solo a sus compatriotas puertorriqueños sino a todos los latinoamericanos, destacó la agencia Efe.



En una rueda de prensa, el cantante defendió su uso de las redes sociales para hablar de lo que le preocupa como ciudadano, en especial de su país natal y los problemas del resto del continente: "Yo me considero un ciudadano del mundo pero soy puertorriqueño así haya nacido en la Luna", remarcó el artista, que en 2019 participó en las protestas que se celebraron en San Juan para exigir la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló.

Sobre la gente que le ha recriminado en alguna ocasión que opine a pesar de no vivir en Puerto Rico, el cantante de 48 años se mostró tajante: "Vivir en Estados Unidos no hace que me preocupe menos por las necesidades de mi gente; cuando digo necesidades de mi gente por supuesto hablo de Puerto Rico, pero también lo hago en nombre de la región", argumentó.



Sobre la crisis que actualmente vive Chile, Martin señaló: "Siento mucha admiración por el pueblo chileno. Las protestas son importantes, dejarles saber a los líderes de nuestros países qué es lo que necesitamos, siempre y cuando lo hagamos de manera ordenada", añadió.



"Pero es importante tener un plan, saber qué pasará luego de las protestas para no quedar en el limbo, porque puede ser mucho más doloroso si no existe un plan. Es importante exigir que se nos respete pero de manera organizada", indicó.



Anheló luego que Chile "sirva de efecto dominó para todas las partes del mundo donde hace falta que se escuche" el clamor popular, entre ellas al pueblo dominicano, "que está hoy exigiendo a sus lideres que se lo respete".

Fuente: Télam