Si bien la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) avanza y resuelve la letra chica de la aprobación del protocolo para el inminente regreso del público al teatro -después de 7 meses de inactividad a raíz de la pandemia y tras el paso a la etapa de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO)-, en San Juan, funcionarios de Cultura confirmaron a DIARIO DE CUYO que las grandes salas continuarán cerradas a los espectadores debido a la alta cifra de casos de coronavirus que se reportan a diario.



"A las salas grandes no las estamos habilitando. Esperaremos que bajen los picos de casos. Estamos viendo la opción de empezar al aire libre con las producciones más grandes. Hemos dado prioridad al fondo económico de los grupos independientes, tratando de esperar lo que tenga que ver con espectáculos más grandes, de manera tradicional por lo menos", sostuvo ayer la secretaria de Cultura de la Provincia, Virginia Agote, dejando en claro que no habrá modificaciones por el momento en lo que respecta a espectáculos con público presencial en salas como las del Teatro del Bicentenario o la del Teatro Sarmiento. De todos modos, la funcionaria destacó la concreción de propuestas alternativas, como las producciones in situ que luego se transmiten de manera virtual o la iniciativa performática "Periferia", que a partir del 13 de noviembre ofrecerá al público -en grupos reducidos y bajo protocolo- un recorrido diferente por las instalaciones del Bicentenario. "Hay una reinvención de todas las artes y es más evidente en el teatro", subrayó Agote.



Por otro lado, cabe recordar que, hace poco más de 2 semanas se reactivó en San Juan el trabajo de las salas pequeñas e independientes -como la Galería Artify y Sala Z-, que fueron habilitadas para funciones con el 30% del aforo, entre otras medidas. En el mismo proceso, la semana pasada abrieron sus puertas museos como el de Bellas Artes Franklin Rawson y el Histórico Provincial Agustín Gnecco y, ayer, arrancaron el Centro Cultural Estación San Martín -con una muestra en el marco de la Noche de los Cristales Rotos, que conmemora la comunidad judía- y el Ferrourbanístico, con el programa de espacios compartidos para grupos, al que se agregará próximamente el Cine Teatro de la Municipalidad de la Ciudad.