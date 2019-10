Concierto. El Festival Guitarras del Mundo sumó una nueva velada en San Juan.



San Juan recibió la XXV edición del Festival Guitarras del Mundo anoche, con tres presentaciones de lujo como las que brindaron la paraguaya Berta Rojas, Lucas Magallán representando a Argentina y Jonatan Vera como guitarrista local. Además recibieron un merecido reconocimiento por su aporte a la cultura los guitarristas Juan José Olguin y Alejandro Dávila.



El festival, auspiciado por UPCN, se realiza en todo el país desde el 1 de octubre con 54 conciertos en distintas ciudades. El maestro Juan Falú (foto abajo), director artístico de este encuentro, reflexionó sobre el aniversario. "Estamos recibiendo con una enorme alegría esta edición número 25, que nos llena de orgullo además, porque no es sencillo sostener una actividad, sobre todo un proyecto surgido desde el estado. Me parece que la alianza del estado con un sindicato, en este caso UPCN, fue de un valor estratégico fundamental" expresó a DIARIO DE CUYO el músico tucumano desde Buenos Aires. También afirmó que el festival "se pudo sostener por el abrazo que se le dio el público y toda la población guitarrística. En nuestra estadísticas internas calculamos que han tocado aproximadamente 1.500 guitarristas a lo largo de estos años y un millón de personas asistieron a los encuentros de guitarras. Y si bien los números no son reveladores de la calidad, en este caso son muy elocuentes y yo sí puedo dar fe de una cualidad del festival que ha sido entregar buena música, diferentes géneros musicales, diferentes técnicas guitarrísticas, reunir guitarristas de diferentes generaciones y un enorme sentido federal al estar en toda la Argentina", sostuvo Falú, quien además destacó la relación del festival con la provincia. "San Juan aportó significativamente no sólo desde sus espacios hermosos que siempre estuvieron llenos de público, sino desde dos pilares de la guitarra como son Rolando García Gómez y Los Caballeros de la Guitarra, que estuvieron presentes en numerosas ocasiones vistiendo de gala la fiesta guitarrística nacional", cerró el músico.