Miami siempre estuvo cerca. El primer clip, con Carlos García tomando sol en la Avenida de Circunvalación.

Las palmeras, el césped y ese ángulo panorámico que ofrece la Avenida de Circunvalación fueron disparadores para encender un motor de ideas en las cabezas de Carlos García, el cantante de La Oveja Negra, y Fernando Ruiz Safe, fotógrafo, diseñador y especialista en redes. Bajo el ala del nombre Dos Gatos Locos, con el que tienen una serie de proyectos, un día, jugando, grabaron el primer corto de humor: Miami siempre estuvo cerca, que se viralizó en todas las redes y hasta en Whatsapp.



"Cada sacrificio tiene su recompensa, cada uno está donde quiere estar, yo acá en mi Miami. Un rico trago, palmeras, el sol y... la Avenida de Circunvalación...". Estas palabras con el paisaje sanjuanino que, al final, termina mostrándose en su esplendor, es el eje del primer clip que causó furor, con "Tuti" -apodo del líder de la agrupación- sentado en una reposera, con anteojos de sol y un trago tropical en la mano.



A modo de reto, el intérprete envió el material a la agenda de números que tiene en sus tres celulares -uno con 800 contactos, y los otros dos con 1.200 cada uno- y lo compartió en Instagram, Twitter y sus perfiles de Facebook -3 en Argentina, 2 en México, 1 en Chile y 1 en Paraguay-. La oleada de reenvíos fue un fenómeno en su historial.



"Se nos ocurrió hacerlo como simulacro y, como teníamos que hacer una sesión de fotos, lo hicimos para divertirnos. ¡Nunca pensamos que ocurriría esto! ¡Nos piden permiso para hacer el Miami Challenge! ¡Es impresionante!", expresó Carlos, sorprendido.



Hasta Fernando quedó helado, superado por el eco de las creaciones. "Nos conocemos desde niños con Carlos y, hace tres años que hago sus producciones fotográficas. Tanto ver las palmeras se nos ocurrió filmar y, no es sencillo, porque al momento de editar no podemos superar los 30 segundos", contó remarcando que "en Whatsapp las filmaciones no deben superar los 30 segundos; en Facebook, los 20; y en Instagram, los 15".



El suceso llevó a la producción de un segundo video titulado: Amor tóxico, de la misma manera que el anterior, improvisando sobre un tema determinado. Para esta última filmación, decidieron incorporar a un personaje popular de la provincia y convocaron al transformista Dany Love, que actúa como moza de un bar. Y las reacciones se duplicaron.



"Somos un producto. El tema de los estados y las historias en las redes, es algo que se usa muchísimo y lo estamos aprovechando. Es una herramienta gratuita, de fácil acceso para todos y va de la mano con nuestro perfil cómico", recalcó "Tuti" acerca de esa veta que encontraron para promocionarse.

Amor tóxico. Este es el título de la segunda creación, que tiene como contexto un bar y cuenta con la participación de Dany Love.



"Pero más allá de todo, lo que buscamos es que a la gente le llegue y le saque una sonrisa porque en estos momentos ver televisión te hace doler la cabeza, es una forma de sacarte la mala onda política", dijo el artista que sostuvo que seguirán el "rumbo" de estas producciones, compartiendo sketch cada 15 días: "Que nos esperen que vamos por más", adelantó el músico, manteniendo la expectativa.