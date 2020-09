Carmen Barbieri sufrió culebrilla y el virus le afectó a la zona izquierda del rostro, inclusive el ojo izquierda. En Nosotros a la mañana, la actriz contó cómo se siente y qué le originó la infección.

"Es por éstres postraumático, te bajan las defensas de golpe, como yo que toqué fondo, el virus se reactiva y te sale una culebrilla. Me está tratando un dermatólogo, un oftalmólogo y un infectólogo. Si toca el bicho el ojo puedo perder el ojo. Ahora el virus no está pero donde pasó me arruinó. Me tocó nervios, me duele la cara, el ojo, me duele la vida", comentó.

Además, dijo que si bien Fede Bal se curó del cáncer, teme por un posible contagio de coronavirus. "La parte izquierda es la maternal. Este hijo me hace sufrir tanto, es lo único que tengo. He rezado tanto para que esté bien y ahora con la posibilidad de que tenga coronavirus me muero porque es persona de riesgo, es enfermo oncológico", comentó.