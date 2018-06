Buenas migas. Por primera vez todas juntas en escena, Cande Buasso, Kika Alonso, Flor Cano, Alba Sánchez, Majo Demartini (atrás), Tati Astorga y Ayelén Salinas (adelante), patearán el tablero de las "jam sessions', este viernes en el Centro Cultural Conte Grand. (Foto: Mariano Arias)

Mañana, el Centro Cultural Conte Grand le abrirá las puertas a una nueva propuesta musical, destinada a que "los valores musicales de San Juan se encuentren y dejen fluir su arte sin limitaciones'. Se trata de Conte Jam, sesiones de música espontánea donde bandas y solistas de diferentes géneros -ya no solo del jazz, con lo que se las asocia tradicionalmente- desgranarán su ingenio ante el público en formato "jam sessions', es decir, de modo informal y sin prácticas previas. En este debut, que tiene como antecedente inmediato la sesión que tuvo lugar en abril pasado en el Conte Grand no duerme (donde se planteó la inquietud de incorporarlo al programa artístico del complejo), habrá unos 20 números que ejecutan desde rock a folclore, que se inscribieron previamente que subirán a escena; pero además habrá una llamativa novedad: El encuentro contará con una banda anfitriona, y lo curioso -dado que el de las jam es un "ambiente' con fuerte esencia masculina, como destacan- es que está completamente integrada por chicas. Más o menos conocidas en el ruedo, provenientes de diferentes "palos' musicales, con sus instrumentos y/o su voz abrirán el juego en esa noche donde la creatividad y el talento estarán a la orden del día.



Kika Alonso (coros y teclado), Cande Buasso (coros y contrabajo), Ayelén Salinas (mandolina y pandereta), Tatiana Astorga (guitarra y coros), Alba Sánchez (batería), Florencia Cano (flauta traversa) y María José Demartini (coros y guitarra eléctrica) son las artistas que pondrán el gran toque femenino a esta mega sesión; y que -convocadas por Paulo Carrizo- hace varios días se reúnen para poner a punto su presentación, que dará pie a las improvisaciones de las bandas y solistas inscriptos.



"Está buenísima la sensación porque en general en las jams hay hombres nada más, y que haya una banda de mujeres me hace sentir superpoderosa! Que en San Juan se haga esto está zarpado, me parece una genialidad', comentó risueña a DIARIO DE CUYO Cande, quien explicó que "vamos a hacer tres temas, donde cada una va a improvisar... Está rebueno lo que estamos haciendo'. "Es super inusual! Una linda apuesta. La mayoría somos cantantes que además tocan un instrumento, que es justamente lo que nos han pedido. Estamos ahí más para tocar que para cantar lo cual es un gran desafío. Igualmente no haremos solo temas instrumentales algo vamos a cantar lógicamente porque la impronta de esta jam no es exclusivamente jazz, es más abierta y nosotras quisimos aprovechar un poco eso', agregó Kika.



El de ayer en casa de Alba (el feriado facilitó la reunión de las siete jammers) fue el tercero y último ensayo de todas juntas. Las siete realizarán sus intervenciones sobre una base de temas y arreglos que eligieron entre todas. ""El grupo es hermoso. Laburamos muy bien. Realmente muy contenta en lo personal por esta experiencia', valoró Kika. "Es muy divertido trabajar con ellas, en lo personal me siento muy cómoda! ', coincidió Cande.



Comprometidas con lo que hacen, cada una en lo suyo ha demostrado su talento. Y si, como dice el refrán, la unión hace la fuerza, predecir cómo sonará la banda anfitriona el viernes, no es nada complicado.



Para agendar

Definido por los organizadores como "un momento en el cual converjan géneros diversos, no sólo el jazz', el Conte Jam tendrá su debut mañana viernes a las 22 hs. en el Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras), con entrada libre y gratuita. Los músicos que quieran participar de próximas ediciones -no hay condicionantes- pueden inscribirse en el siguiente formulario: http//xurl.es/lmp14

El proyecto madre

Conte Jam se realiza en el marco de las "Sesiones de música espontánea' que forman parte de "La industria musical en San Juan', un proyecto de formación implementado por el Centro Cultural Conte Grand, que se inscribe en el programa de fortalecimiento de la Industria Cultural, que lleva a cabo el Ministerio de Turismo y Cultura (a través de la Secretaría de Cultura y su Dirección de Industrias Culturales), en diferentes áreas.

"La industria musical...' -en cuyo segundo módulo, tendrá lugar mañana y el sábado el Laboratorio de comunicación, dictado por especialistas de la agencia chilena Lápiz y papel- cuenta con 260 inscriptos, pero quienes no lo hayan hecho aún podrán solicitar formulario por mail a [email protected]