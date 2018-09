Durante el recorrido por las escuelas secundarias, los escritores compartieron rondas de lecturas, charlas de reflexión y talleres literarios con los adolescentes analizando textos, descubriendo libros e intercambiando saberes y experiencias.

La palabra es el vehículo de las ideas, las emociones y el pensamiento; y bajo esta premisa, los artesanos poetas plantaron bandera en cada espacio y rincón posible para transmitir el amor y respeto hacia la poesía. Pero lejos de estar en una torre de marfil, los escritores locales, del país y del extranjero, se congregaron y visitaron los establecimientos escolares de la ciudad con la cultura del encuentro hacia los jóvenes. Fue una de las tantas postales que se originaron en la primera jornada del Encuentro Internacional de Poesía San Juan en Pluma. En el itinerario de ayer, una de las citas correspondía al Centro Polivalente, allí DIARIO DE CUYO se metió en el rincón de la biblioteca y fue testigo del contacto directo entre poetas y lectores. Allí, se encontraban Nélida Betty Astorga, Nora Pin y José Chirino, por San Juan; Estela Zanlungo de Buenos Aires, Inés Legarreta de Chivilcoy y las cordobesas Eda Nicola y Rosa Gómez de Villa. En la charla con alumnos de 4º año de artes visuales y del grupo de estudiantes denominado "El Club de la Lectura", indagaron hasta el más mínimo detalle en cuanto a la técnica, el contenido y las formas de cómo hacer poesía. La diferencias entre el verso y la narrativa, hasta en la necesidad de expresarse aprendiendo a conocer el lenguaje escrito. Lo que más impresionó a los chicos fue el cara a cara. Por eso, la encargada de la Biblioteca Pablo Picasso del Polivalente, Claudia Gómez, comentó: "Este encuentro fue fantástico para los chicos, quedaron encantados por conocerlos en vivo. Los del Club de Lectores crearon un árbol en la que cada hoja aparece el libro que más gustó con su autor. Cada miembro personalizó su hoja. Participaron de primer a sexto año y de todas las especialidades", dijo la bibliotecaria. Incluso, por los grupos de Whatsapp, los mismos estudiantes dejaron sus opiniones acerca del encuentro: "¡Me encantó esta experiencia! ¡Fue muy fantástica y en un lapso de tiempo muy breve aprendí muchísimo! Gracias por la oportunidad...", fue uno de los cientos de mensajes en cadena que abundaron en los celulares.

En los colegios como General Mosconi, General San Martín y Normal Sarmiento, la poesía entró a las aulas con versos e historias que abrían un mundo imaginario totalmente nuevo a los estudiantes.

También, hubo entrega de libros de autor que fueron donados a las bibliotecas escolares.

La escritora Nora Pin también dio cuenta de la positiva respuesta de los jóvenes: "Nos dejaron impactados por cómo reaccionaron con calidez y hospitalidad". Entre las cuestiones planteadas por los chicos, una de ellas fue: "¿Cómo supieron que querían ser escritoras?", a lo que Eda respondió: "Nunca me lo planteé de esa manera, sentí sola la necesidad de expresarme, vengo de una familia muy lectora y mi mamá me tuvo rodeada de libros y juegos en mi infancia. Con el tiempo, participé en concursos, gané premios, me hice profesora, mamá, escritora, a esta edad de 50 años tengo mucho por entregar".



Por su parte, la escritora local Viviana Rodríguez, quien coordinó otra de las visitas por el Colegio Central Universitario, opinó: "La experiencia fue extraordinaria. Demostramos que con la poesía hay un mundo abierto a toda la comunidad y que nosotros (los poetas) vamos a ellos para que vean que no somos unos bichos raros. Que es factible que también pueden escribir y hacer poesía y que para eso, hay que leer y bastante"



El encuentro continuará hoy con una muestra plástica (a partir de las 9), rondas de lecturas, la ponencia de Rafael Oteriño (a las 11.45) y de Jorge Boccanera (a las 19.15) todo en el Centro Cultural Amadeo Conte Grand. La participación en todas las actividades es libre y gratuita.

En la mesa se pusieron, además, los roles de la mujer en la poesía, la política, la función de los medios virtuales y por supuesto, una de las inquietudes que más surgió con frecuencia: "¿Cómo se hace un buen escritor?".