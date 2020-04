Participó en series como Casi ángeles, Floricienta, Casados con hijos y Resistiré, fue parte de Sábado Bus comandado por Nicolás Repetto y hasta cantó con Cacho Castaña, además de conducir envíos radiales. Pero fueron las desopilantes escenas de su cotidianeidad como mujer y madre de Isabela las que hicieron que el nombre de Daniela "La Chepi" Viaggiamari se hiciera popular en Instagram, donde ya suma 1.9 millones de usuarios, además de subir a escena con espectáculos como Ella, con el que el 4 de agosto del 2019 llegó a San Juan de la mano de la ex Fundación Protea.



En pleno confinamiento, en una de sus locas historias, la actriz da vida a una mamá colapsada por el bien conocido grito infantil: "¡Maaa...!". con más un millón de reproducciones. En dialogó con DIARIO DE CUYO, contó cómo nacen estos relatos en tiempos de Cuarentena y de qué manera plasma las vivencias hogareñas en sus videos.



- ¿Aporta el humor para sobrellevar el aislamiento y la crisis sanitaria?



- Quizás es más fácil si uno le pone humor a las tragedias. Quedarse en la depresión lleva a más depresión. Hay que vivir el duelo y, en algún momento, encontrarle la parte positiva, porque la mayoría de las cosas la tiene. Y, supongo, que también es bueno ver al artista en otra rutina que no sea la acostumbrada, como jugando al fútbol o haciendo algo en TikTok; y, de repente, poder entrar en su casa y ver cómo se divierte. Es que esto sensibilizó, nos cambió, y nos va a cambiar aún más, espero.



- Las escenas de mamás de cuarentena que se ven en tu Instagram, ¿surgieron hurgando en los grupos de Wathsapp?



- El grupo del cole de Isa es tranquilo, no hay madres que reclaman por la tarea, son todas comprensivas y empáticas con el resto. Mi hija va a un colegio del Estado, allí cada una tiene una situación distinta, están las que van a buscar bolsones de comida para darle de morfar a su familia y otras que viven en casas con piletas, marido y trabajo.



- ¿En quienes te inspiraste?



- En lo que hablo con mis amigas, en los que les pasa a ellas y dentro de sus grupos de madres. "¡Estoy con los huev... llenos de estas tareas de m...!" "¿De dónde m... voy a sacar un papel glase?" Eso me parece muy gracioso. Las madres tenemos anécdotas que superan la ficción.



- ¿Y el tema #MaQue como nació?



- ¡Ese sí tiene que ver conmigo! Es mejor tomarlo con humor porque es desesperante. Los otros días, le preparé todo para que dibujara, el papel y los lápices. No hice más que sentarme para leer un libro y escucho el "¡Maaaa!".



- ¿De qué manera transitan los niños el aislamiento?

Los niños la están pasando peor que los adultos por la falta de aire, de ejercicio, de sus amiguitos. Yo estoy separada y mi hija extraña mucho a su papá, se puso a llorar como una persona mayor y gritaba que quería verlo. Más allá que se adaptan muy bien, básicamente, no les da el sol en la cara ¡Yo tengo un departamento con un patiecito de 1x1! Trato de tener paciencia, calmarla cuando explota o entretenerla con distintas actividades, pero pasa que las ideas se acaban para cualquier mamá.



- Y ahí surge el "¡Ma...!".



- Y sí. Cuando te gritan "¡Ma...!", ya se termina la paciencia, no te importa nada y decís: "¡Basta! No puedo ir baño sola; no me puedo bañar". Isa tiene 6 años y sé que no va aprender fuego la casa, pero no alcanzo a meterme en la ducha y ya siento: ¡Ma...!. Ella quería que la mirara y yo estaba con el shampoo en los ojos, explicándole que no podía, pero le chupaba un huev..., pretendía que me limpiara y la mirara. Es igual a cuando aprovecho que está con la tarea y voy a buscar la pinza, no hago más que sentarme para que me diga: "No te pongas a depilarte mientras estoy con la tarea". Es muy gracioso. Pero no puedo quejarme porque es muy adulta.



- ¿Siguió todas tus directivas al pie de la letra para participar del video?



- Ni siquiera fueron mis directivas. Las indicaciones fueron que se quedara en la habitación porque iba a grabar y necesitaba que desde allí me gritara, mientras me filmaba. Cuando vio que estaba bailando, también quiso hacerla. Entonces, se sumó y me propuso ser la dj, por eso, se plantó cuando agradecí a Fede Plate que se encargó de la música y no puse su nombre. Me dijo: "¿Por qué a él?" "¿No viste que yo estaba con las hornallas?".



- ¿Seguirá tus pasos?



- No sé, puede ser. Pero, a veces, dice que prefiere estudiar piano, como si una cosa impidiera hacer la otra. Es que siempre le digo que si quiere hacerlo, lleva mucho tiempo. Mi deseo es que haga lo que quiera, que la haga feliz. Siempre con responsabilidad.



- ¿Cómo te comunicas con tu familia?



- Con nuestros familiares hoy hablamos gracias a la tecnología. Quizás, si no existiera los pibes estarían dibujando y no tanto en la tablet y los mayores leyendo un libro, pero si se usa, responsablemente, sirve. Tengo a mis hermanos en Chile y en España, por eso le doy mucho valor. Mi viejo está internado hace 7 años con un ACV Isquémico y, en estos momentos, está sólo. Gracias a estos avances, mi madre puede hablar a las enfermeras para que él la vea mediante el celular. Cuando le hablo, le pongo onda, hago chistes, pero me hace muy mal verlo así.



- ¿Podés comunicarte seguido con él?



- Me hace mal llamarlo en cuarentena, me destroza, yo sé que mi mamá está al tanto. Y él se pone mal, se deprime y le afecta porque está traqueotomizado, es joven, tiene 71 años, pero fumaba, tomaba mucho y vivía con stress; su ACV me enseñó a vivir la vida un poco más relajada.



- ¿De qué manera? ¿Cómo es tu actividad laboral en cuarentena?



- Yo vivo del teatro, el 3 de abril estrenaba un espectáculo con todas las entradas vendidas. También se estaba vendiendo para San Juan, San Luis y Córdoba, y se tuvo que reprogramar. Mientras tanto, si viene publicidad de alguna marca, la hago, porque me pagan. Hay cosas que no acepto, como un aplicación para hacer deportes en Internet que salía 80 dólares por mes; yo podría hacerla igual, pero me pareció fuera de lugar sabiendo que hay gente muriéndose de hambre. Son cosas que no van con mi perfil.