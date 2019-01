Si hay un actor camaleónico en Hollywood, que se mete no solo en los zapatos, sino también en el cuerpo de los personajes que interpreta, es Christian Bale. El aclamado actor de 44 años es aplaudido por haber encarnado de manera increíble no solo al Vice, sino también a otros varios personajes, cambiando desde su peso hasta el color del cabello. Desde el esquelético Trevor Reznik en El maquinista (bajó 28 kilos hasta llegar a 55), pasando su musculosa anatomía en American Psycho y Batman Begins (con mucho gimnasio y dieta); hasta el aspecto regordete y barrigón de American Hustle (20 kilos arriba de su peso); por citar algunos. Pero no habrá más cambios radicales. "No puedo seguir haciéndolo, de verdad que no. Mi propia mortalidad me está mirando a la cara", declaró al Sunday Times Bale, quien subió 18 kilos y trabajó para ensanchar su cuello en pos de parecerse a Cheney.

Christian Bale como luce en la actualidad

El maquinista (2004)

American Hustle (2013)