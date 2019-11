Esta semana, muchas mujeres (y hombres también) vinculadas al mundo de la música celebraron la aprobación -ya en las dos cámaras- de la Ley de Cupo Femenino en festivales musicales. Desenlace de un reclamo impulsado por el colectivo "X más músicas mujeres en vivo' (que reúne a más de 700 artistas de todo el país) y canalizado a través del proyecto de la senadora Anabel Fernández Sagasti, la norma -que entrará en vigencia una vez publicada en el boletín oficial- determina que los festivales que se realicen en el país deberán incluir como piso un 30% de mujeres y disidencias arriba de los escenarios (ver La Ley). La ley busca equidad en una actividad donde en general, hasta ahora había menos del 15% de participación femenina, según relevamiento del Instituto Nacional de la Música (INAMU).



Aprobada por mayoría, el festejo se vio reflejado en las redes sociales, donde es verdad que también se plantearon interrogantes, quizás por desinformación o desconocimiento. ¿Era necesaria? ¿Los productores/organizadores en verdad privilegian a los hombres a la hora de programar el escenario? ¿Y por qué un 30% y no 50% y 50%? Y en todo caso... ¿no corresponde que las mujeres sean convocadas por su talento y no por obligación? ¿Corresponde, pero en la práctica no ocurre? ¿Y qué pasará, por ejemplo, en festivales de géneros donde no haya cantidad de exponentes femeninos?



DIARIO DE CUYO abordó la temática en diálogo con artistas mujeres de diferentes géneros musicales y generaciones -algunas de las cuales forman parte de la Colectiva Músicas San Juan- quienes opinaron sobre la ley en general, sus particularidades y sus experiencias en San Juan, en general sin mayores problemas. De arranque, todas estaban al tanto de esta instancia y todas aplaudieron la buena nueva. Pero no fueron las únicas. También levantaron el pulgar colegas hombres interrogados al respecto; y hasta tres importantes productores, locales y nacionales; más allá de plantear alguna duda.



Garantizar la efectiva participación de las mujeres, allanar los caminos, sumar oportunidades de trabajo, desterrar prejuicios, visibilizar el abundante talento femenino, multiplicar la oferta de estilos y decires en escena; y lograr mayor representatividad son algunos de los beneficios que la Ley de Cupo traerá de la mano, según las artistas locales. Una panorama que se abre para las cantantes, pero -subrayan- especialmente para las músicas, que al parecer tienen aún menor llegada a las tablas y a quienes esta disposición contempla de manera clara, por ejemplo a la hora de hablar de la formación de las bandas para que apliquen al cupo.



"Creo que en San Juan puntualmente se la considera más a la mujer como cantante que como música y eso se nota en los festivales. Por ende muchas mujeres que se dedican a tocar un instrumento sufren la marginalidad y realmente es muy difícil poder incorporarse como tal a los escenarios', reconoció Candelaria Mallea.



Respecto de la cifra, ese piso del 30% que fija la medida, algunas consideran que está bien, otras no tanto, pero para todas es un inicio. "Quizás va a variar dependiendo del género musical que cada una realice, pero ya es una ayuda importante, nos da seguridad', dijo Giselle Aldeco. "Para que se pueda respetar esta ley hay que comenzar de a poco, es cuestión de tiempo elevar esa cifra. Creo que está bien', sostuvo Valentina Echegaray (Echega), mientras que para Ana Laura Paroldi, "la cifra 30/70 no es justa, pero es un comienzo. Sólo un comienzo'. "Es un puntapié inicial -coincidió Grachi Moreno- pero ningún productor de eventos o espectáculos está limitado o prohibido a contratar un 40% o un 50% si así lo desea... Sería maravilloso ¿no?'



Maravilloso también hubiera sido que todo esto hubiera cambiado naturalmente y no obligado por una ley, reflexionan. Es más, que ni siquiera se tuviera que hablar de cupo; pero -lamentan- hoy por hoy la realidad muestra que era una medida necesaria. Un puntapié para generar finalmente un nuevo escenario -nunca mejor dicho- más equitativo, que esperan (con esperanza) que el tiempo vaya tornando fluido y cotidiano. "Es muy buen comienzo. Sí, hay lugar para muchas de nosotras, pero si acaso muchas artistas no son tenidas en cuenta, ahora van a tener más espacio', sumó María José Ortiz.



Mientras aguardan su publicación, aplauden. Y resaltan en flúo que ese aplauso no significa ir en contra de alguien, sino simplemente estar a favor de más oportunidades para un sector que tiene mucho y muy bueno para mostrar.

Más o menos conocidas; y con más o menos escenarios, las artistas sanjuaninas consultas coincidieron en que la Ley de cupo femenino en festivales era necesaria en el país.

Giselle Aldeco



"Es un logro muy importante para todas las que venimos trabajando en este camino musical desde hace muchos años. Siento que es necesaria porque nos da la posibilidad de tener un lugar seguro en los escenarios. En San Juan yo nunca me sentí relegada, pero es verdad que a pesar de ser muchas las cantantes femeninas, nos superan los hombres en cantidad. La idea es que la música nos una y que podamos disfrutar de nuestro trabajo tanto hombres como mujeres".





Valentina Echegaray

"Hoy en San Juan las mujeres nos estamos haciendo escuchar. Estamos atravesando un proceso muy lindo de deconstrucción a nivel social y somos incluidas en algunos proyectos. Históricamente se subestima a la mujer, existe un machismo, cada vez menor pero existe. Esta ley es una evolución, es un momento histórico para las mujeres. No lo veo como obligación, lo veo como oportunidad. Estaría buenísimo que exista la igualdad, pero va a demorar".

Candelaria Mallea

"Está buenísimo que se garantice la participación de mujeres en los festivales. Sí, la ley es necesaria porque como bien se sabe es mucho más complicado para mujeres ejercer la música como profesión. Que sea obligatorio hace que sea efectivo el derecho de la mujer en escenarios. El criterio de "capacidades y talento" también es muy subjetivo, y si no se crea esta oportunidad, nunca se valorizara a la mujer en un terreno tan luchado como es el musical".



Grachi Moreno

"Me parece excelente la aprobación de la ley ya que a las mujeres se nos da la representatividad y la igualdad de mostrar nuestro arte, nuestras capacidades y talento. Tenemos mujeres muy talentosas. Espero que los productores de eventos, que por lo general son productores solamente y no músicos, respeten este espacio y lo cumplan en las fiestas departamentales y en la misma Fiesta Nacional de Sol, ya que en ocasiones resulta difícil llegar a estos escenarios".



María José Ortiz

"La ley es muy necesaria porque da un marco institucional a un pedido y necesidad genuino de una parte de la población que por cuestiones de género se ve relegada frente al acceso a este tipo de trabajos, porque el pensamiento y la administración de bienes y beneficios ha sido realizada históricamente por hombres, por lo menos en nuestro país. Es muy difícil acceder a hablar con muchos programadores y productores de festivales y eventos".





Ana Laura Paroldi

"Siento que la ley es una necesidad, porque lamentablemente es generalizado el pensamiento "no hay bandas de mujeres", "no hay suficientes mujeres en la música" o "no son los suficientemente buenas". Pienso que la mujer sanjuanina en la música es gestora y cerebro de distintas producciones, y por suerte San Juan tiene un movimiento musical y cultural riquísimo, y de a poco nos vamos adueñando de nuevos espacios. Veo todo este cambio con mucha esperanza".





Carla Tello



"Hay que tener en cuenta que la participación femenina varía mucho según el género. En San Juan, por ejemplo, hay más cantantes femeninas que hacen melódico o folclórico; y recién ahora se están empezando a ver más mujeres en el rock, entonces hay que contemplar eso. Pero sí me gusta que haya más visibilización, que las mujeres puedan participar más y que se luche para que haya más movimiento musical femenino arriba de los escenarios".

Los colegas



Alejandro Pozzo

"La verdad que la veo totalmente innecesaria, porque no es necesario que nadie diga que la mujer puede participar o no. La mujer siempre demostró que puede hacer lo que quiera y mejor que los hombres. Me parece irrelevante. He tocado en muchos festivales donde han habido muchas mujeres, incluso en bandas y con un talento increíble; y no he visto discriminación ni nada de eso".



Fabricio Montilla

"Cito la ley: la necesidad de una ley de cupo para achicar la desigualdad de oportunidades a la hora de expresarse sobre un escenario, producto de años de prejuicios y cultura patriarcal en general, muy marcadamente visible en el rock argentino en particular". Talento sobra, el pasado fin de semana en San Juan, el festival Sonora demostró la cantidad y calidad de las obras de mujeres.



Javier Gómez

"La ley de cupo me parece genial, necesaria y espero que solo sea el puntapié de la igualdad de género en el ambiente artístico, no solo de la música y en los escenarios. Espero que todo este tipo de leyes que buscan la igualdad de oportunidades se cumpla, bajar barreras siempre es bueno. Espero que se aplique porque es necesario para el crecimiento como sociedad empática e igualitaria".



Bebe Martínez

"Me parece totalmente correcto lo de la ley, lo que no me parece correcto es que tenga que existir una ley para que ellas estén en los escenarios. El problema no es con las mujeres ni con los hombres, es con las mega productoras que dejan fuera toda aquella banda que supuestamente "no convoca". Bandas en San Juan sobran, pero para ningún artista nuevo hay oportunidad de crecer".



Nico Balmaceda



"La ley me parece muy importante y es un gran paso cultural, por años que estuvo oculto o tipo tabú. Insisto, es un gran logro! Si bien tengo un corta edad en los escenarios, 15 años para ser exacto, he compartido con muchas mujeres y nunca sentí algún tipo de inferioridad en su arte o potencial por ser mujeres. Todo lo contrario, he aprendido mucho de ellas. El arte es un lenguaje sin género".

Lo que mandará la ley





Una vez efectiva, la ley de cupo femenino -que aún debe ser reglamentada por el Ejecutivo y publicada en el boletín oficial- los festivales organizados en todo el país, de forma pública o privada y que convoquen a un mínimo de tres artistas y/o agrupaciones en una o más jornadas o programaciones anuales deberán respetar un cupo femenino de 30% en la grilla de artistas arriba de los escenarios. Ese cupo se cumple con artistas femeninas solistas y/o agrupación musical compuesta por integrantes femeninas y/o agrupaciones musicales nacionales mixtas, entendiéndose por estas a aquellas donde la presencia femenina implique un mínimo del 30% sobre el total de sus integrantes.



La autoridad de aplicación u órgano fiscalizador será el INAMU, que impondrá sanciones y multas (de hasta un 6% de la recaudación de los shows) a productores, curadores, organizadores y responsables comerciales que no se adecuen a la normativa.