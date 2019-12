Los famosos dejaron sus mensajitos navideños pero no colgados en el arbolito sino en las redes sociales de Instagram y Twitter, que sirvieron de soporte a divas como Susana Giménez, Pampita y Luciana Salazar, entre otros artistas.

Algunos en los preparativos y durante la Nochebuena y otros ya en Navidad; así, se flashearon y publicaron los mejores deseos para sus seguidores, en familia, entre amigos o acompañados de sus parejas en suntuosos paisajes y con mucho glamour.



Barby Franco



"¡Merry Christmas!". Fue el sintético mensajito de la modelo y panelista en Pampita Online, que también prefirió hacerlo en inglés, para acompañar la imagen en la que salió dando un piquito a su pareja, Fernando Burlando, al costado de un impresionante árbol, luciendo sus gorritos navideños.

Jimena Barón



"Sean muy felices con los seres queridos. ¿Te animás a copiar el baile?", Escribió la actriz que para ponerle una onda musical a los festejos armó una coreo de Jingle Bells junto a su hijo Momo y colgó el video en las redes



Cinthia Fernández



"Aunque este año fue duro para mí, traté siempre de conservar esa sonrisa para que estén llenas de amor y alegría! ¡Feliz Navidad" manifestó la bailarina, tratando de volver al ruedo, después de separarse del empresario Martín Baclini, con quien compitió en el Súper Bailando.





Jésica Cirio



"Siempre juntos". Posteó la modelo y coconductora de Morfi (Telefe) en una foto junto a su marido Martín Insaurralde y su hija Chloé, fruto de su amor; durante los festejos navideños, en una elegante cena en familia.



Lali Espósito



"Agradezco cada año, cada oportunidad. Tratando de aprender a ser mejor. Agradezco a los amores de mi vida que me bancan. Felices fiestas", fue el deseo de la cantante, ahora rubia, desde un restaurant de Madrid.

Luisana Lopilato



"Santa and me. Papá Noel y yo", puso Luisana Lopilato desde Vancouver (Canadá), en inglés y español, feliz con la llegada de la Navidad, luego de que su esposo Michael Bublé contó en el programa de la televisión británica The Graham Norton que le hizo una escena de celos al verlo en un clip tomándole la mano a una actriz.



Lourdes Sánchez



"Mi navidad. Amo mi familia y amigos". Fue el acotado saludo de la bailarina, que este año fue parte del Súper Bailando junto a Federico Bal. Allí mismo, la también panelista de Los Ángeles de la Mañana agradeció por la organización de su fiesta.



Luciana Salazar



"Navidad es la época más especial del año, tiempo de agradecer y pensar en el otro. Como argentinos, fecha ideal para reencontrarnos, alimentar vínculos y cerrar diferencias. El mayor regalo que podemos pedir en conjunto es que nuestros niños tengan una infancia digna y feliz", colgó Luli con una foto junto a su pequeña Matilda.

Mica Viciconte



"Felices fiestas para todos. Que disfruten la cena en paz y con amor", puso la modelo del brazo del exfutbolista de Vélez, Fabián Cubero, exhibiendo una lujosa mesa con un impresionante servicio, que también agradeció y se encargó de que saliera en primer plano.



Marcela Tinayre



"Amo mi familia, aquí mi Rocco y mi mamá amada! Feliz Navidad". Escribió Marcela Tinayre, junto a una postal en la que se flasheó junto a su hijo menor y su madre, Mirtha Legrand, ya en vacaciones, después de cerrar el ciclo televisivo 2019.



Moria Casán



La "One" escribió desde un restó del Trastevere (Roma, Italia) con el doble sentido que la caracteriza y muy a lo "Casán": "Por comérmela tipo manzana de ADAN Y EVA". Así la exvedette y conductora de TV aparece a pocos centímetros de morder una bola de Navidad.

Nicole Neumann



"Se supone que en las redes todo debe ser perfecto y feliz ¿No?" escribió la rubia como parte de un largo texto en el que examinó su actual estado emocional y también destacó la mesa "divina" que le tocó compartir en una Navidad sin la presencia de sus hijas. "No sé si fue la Navidad 'ideal' o la más 'feliz', tampoco fue la más 'triste'", acotó.



Pampita Ardohain



La top se flasheó en los brazos de su flamante marido Roberto García Moritán. "El amor sana. El amor nos une. El amor nos repara. Jesús ha venido para amar a los demás con un corazón humilde, generoso, atento y respetuoso, ahora nosotros hemos de despertar!", posteó en las redes.



Susana Giménez



"Soy fanática de las mesas lindas y bien puestas", dijo la diva de los teléfonos que eligió la gama de los verdes, rosas y dorados, a sugerencia de una decoradora de ambientes a la que llamó para hacer los arreglos navideños, que incluyó hasta individuales con hojas de roble.



Sebastián Yatra



"Feliz navidadddddddd desde Alemania". Fue el breve mensaje del cantautor colombiano de balada romántica, pop y reggaetón, en una tierna imagen en compañía de Tini Stoessel desde el frío país en el que eligieron pasar las fiestas.

Stefy Xipolitakis



"Feliz Navidad para toda la humanidad que hoy celebra tu nacimiento. Es una fecha sensible para mí; hoy estoy físicamente lejos de mi flia, que tanto amo y son lo más importante; pero estoy disfrutando con mi amor", expresó la griega, quien lo pasó en The Giannis Versace Mansion con su novio Sebastián Pelisch.