"El poder del perro", de Jane Campion -drama, dirección y actor de reparto para Kodi Smit Mc Phee- y la nueva versión de Steven Spielberg de "Amor sin barreras" -comedia, actriz para Maria de Rachel Zewgler y actriz de reparto para Ariana DeBose- (fotos arriba y abajo respectivamente) fueron las grandes ganadoras en la 79º edición de los Globos de Oro, que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood y que este año no tuvieron gala ni fueron transmitidos. Los cuestionamientos a la organización por falta de diversidad y transparencia hizo que la industria a pleno y la NBC (que tenía los derechos) le dieran la espalda a esta "antesala de los Oscar". El premio a la mejor actriz dramática fue de Nicole Kidman por Being The Ricardos; y Will Smith ganó por "Rey Richard: Una familia ganadora". Entre las series, "Succession" se quedó con el premio principal.