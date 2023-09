En la trasnoche del viernes pasado se disputaron las últimas instancias de los selectivos competitivos para conformar las delegaciones que representarán a San Juan en el Festival de Laborde 2024 y en el certamen para nuevos valores Pre Cosquín 2024.

Como es habitual todos los años, bailarines y músicos, conjuntos y solistas, suben al escenario para ser evaluados por los jurados. Esta vez el encuentro tuvo lugar en el Centro Cultural Amadeo Conte Grand.

Los artistas que formarán parte de la delegación de Laborde son Luciano Carrión (solista malambo infantil), Juan Pablo Arredondo (solista malambo menor), Thiago Sánchez (solista malambo juvenil), Germán Vargas (solista malambo juvenil especial), Orlando Pérez (solista malambo veterano), Santino Zarate, Jesús Ozán, Elián Lucero, Marcos Aballay y el profesor Roberto López de la Academia Martina Chapanay (cuarteto malambo menor); Alejo López, Carlos López, Ariel Molina, Nicolás Quiroga, de la Academia Marina Chapanay (cuarteto malambo mayor); Gastón Carrizo (contrapunto de malambo a la mejor mudanza), Mariano José Montaña (aspirante a Campeón Nacional); Valeria Ávila y Ezequiel Salinas (pareja de danza); Agrupación San Juan (conjunto de danza); Verónica Ceballes (Paisana Nacional), Jorge Paredes (solista de canto), Juan José Recabarren (recitado gauchesco) y Víctor Rubén Bravo Montaña (locutor animador). El jurado de Pre Laborde estuvo conformado por Gonzalo Molina, de La Pampa (Campeón Nacional de Malambo 2011) y Cecilia Calvet, de Mendoza, en danza. Y en lo musical, Sergio Manganelli y Pierina Ciallella.

"Hubo una gran convocatoria en la mayoría de los rubros. El nivel fue altísimo como hace varios años no pasaba. Se formó la mejor delegación y representaremos a nuestra provincia con lo mejor, esperando el apoyo por parte del gobierno para el traslado y el alojamiento de la misma", declaró a DIARIO DE CUYO Sergio González, delegado y Campeón Nacional de Malambo 2005.

En cuanto al selectivo para Pre Cosquín, DIARIO DE CUYO no pudo acceder a la información oficial, dado que hasta el cierre de la edición no obtuvo respuesta por parte del delegado oficial de este certamen, Jesús Ojeda; y Turismo y Cultura aún no tenía en mano los resultados. Extraoficialmente accedió a la nómina en el rubro danza: Marcelo Cristofoleti (solista de malambo), El Ramalazo (conjunto de malambo), Marisel Illanes - Javier Farías (pareja de baile estilizado), Compañía Riveros-Luna (ballet) y Nerina Quiroga - Martín González (pareja de baile tradicional). El jurado estuvo conformado por Teresa Díaz y Martín Villarroel, de Mendoza.

En paralelo, y más allá de los resultados, las redes sociales reflejaron el malestar generado entre algunos participantes debido a que los preselectivos se llevaron a cabo sin la presencia de público, que tradicionalmente ha acompañado estas instancias a lo largo de los años. A excepción de la cuarentena sanitaria por la pandemia y el posterior regreso restringido a los espacios escénicos, ambas competencias siempre fueron a puertas abiertas.

Fuentes cercanas a la organización explicaron a DIARIO DE CUYO que esta decisión de que no hubiera asistencia de espectadores se debió a "falta de presupuesto" para la cobertura de gastos de seguro, personal de limpieza y otros servicios. Consultado al respecto, González reconoció que en este contexto el preselectivo "se sintió de una manera fría, se perdió un poco la esencia del folclore, la tradición".

Las dos delegaciones sanjuaninas se medirán con sus pares de todo el país en Córdoba, en las próximas ediciones de ambos encuentros. El Festival Nacional de Laborde 2024 se realizará del 7 al 13 de enero; mientras que el Pre Cosquín 2024 será del 2 al 15 de enero en la Plaza Próspero Molina (los ganadores de este selectivo actuarán en el Festival de Folclore de Cosquín).