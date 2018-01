La foto de Pampita y Pico Mónaco juntos en Punta del Este era la imagen más buscada de la temporada de verano esteña. Y finalmente llegó.



Los ex novios compartieron un día de playa con amigos y los hijos de la conductora en el parador La Susana, en José Ignacio. En las imágenes publicadas por Ángel de Brito se lo ve al ex tenista sentado en una reposera, rodeado de otros amigos y a Pampita cerca de él, aunque sin mimos a la vista.





La ex pareja enfrenta una crisis desde fin de año y si bien ambos están veraneando en Punta del Este, todavía no se habla de una reconciliación. En Año Nuevo, Mónaco fue a la disco donde estaba Pampita con sus amigas y brindaron juntos. Por ahora, de todas formas, no hay besos a la vista. ¿Sólo amigos o reconciliación en puerta?