A más de dos años del inicio de las grabaciones de Maradona: Sueño bendito, la serie de Amazon Prime Video inspirada en la vida de Diego Armando Maradona, se dieron a conocer las primeras imágenes de Julieta Cardinali caracterizada como Claudia Villafañe. "Feliz de compartir las primeras imágenes de Claudia en la serie. Todo los que participamos en este proyecto nos emociona que vean la serie cuando estrene, próximamente", escribió la actriz en sus redes sociales.

Todavía no tiene fecha de estreno, pero hace tiempo que la biopic causa revuelo en la familia del "Diez". Sobre todo, para "La Tata", Dalma y Gianinna quienes no están conformes con lo que se mostrará. Pero eso no impidió que el proyecto se lleve adelante y que falta menos para que el público lo pueda ver.

"Están muy ocupados ofreciéndoles plata a amigos míos del medio para promocionar la serie en la que usan mi nombre sin mi consentimiento", denunció la primera ganadora de MasterChef Celebrity días atrás en sus redes sosciales. Y agregó: "Mejor ocúpense de responder las cartas documento que les mandé hace más de un año".

Por su parte, Dalma no solo criticó al argumento, sino que en 2019 arremetió contra Cardinali y Laura Esquivel, quienes interpretarán a Villafañe en distintos momentos de su vida. "¿Sabrán las actrices que filman la serie de mi papá que nunca nadie se juntó con mi mamá y que hace unos días nadie del proyecto se presentó a la mediación que ella pidió?", planteó en su cuenta de Twitter. Y aunque aseguró que no tiene nada personal con sus colegas, se diferenció de ellas: "Si yo tuviera que representar a una persona que está viva, ¡lo primero que haría es hablar con ella! Sacando lo personal para el personaje. ¡No me perdería eso ni loca!".

En otra ocasión aseguró que Diego nunca dio su testimonio. "Tengo un montón de amigos que laburaron en la serie. Me enteré de un montón de cosas. Nada era real de lo que me contaban. Agradecí que me contaran de qué va la serie. Si yo aparezco y cuentan algo que no es cierto, voy a hacer lo mismo que mi mamá ", adelantó, en referencia a las acciones legales que inició Claudia contra la producción.

La serie fue escrita por Guillermo Salmerón, Silvina Olschansky y Alejandro Aimetta -quien también es el director- y se grabó en Argentina, Uruguay, España, Italia y México. Tres actores fueron elegidos para representar tres etapas significativas en la vida del exfutbolista. Nicolás Goldschmidt, en sus inicios en Argentinos Juniors y Boca; Nazareno Casero, estará al frente de la mejor etapa deportiva del "Diez" y la más oscura a nivel personal; y Juan Palomino será un Diego más maduro, en sus últimos años.