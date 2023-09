La pantalla chica trae en septiembre un panorama variado que va desde la temporada final de la muy popular "Sex Education", pasando por la nueva entrega de "The Morning Show", con Jennifer Aniston y Reese Witherspoon; y hasta la serie documental argentina "Releyendo: Mafalta", sobre el icónico personaje de Quino. El siguiente es un listado de los títulos más importantes:



1 de septiembre - La rueda del tiempo (Temporada 2) - Amazon Prime Video



Ya están disponibles los primeros tres episodios de la segunda entrega de esta propuesta de alta fantasía con la reconocida actriz británica Rosamund Pike en el rol de una hechicera que guía a un grupo de jóvenes que podrían ser la clave para destruir a una peligrosa y profética entidad.



Rodada en Marruecos, Italia y República Checa, esta entrega de la tira también cuenta en su elenco con la participación de Daniel Henney, Josha Stradowski, Natasha O'Keefe, Zoë Robins, Kate Fleetwood, Madeleine Madden, Ceara Coveney, Dónal Finn y Marcus Rutherford, entre más.





=====



7 de septiembre - Top Boy (Temporada 3 - Final) - Netflix



Llega el final para esta historia dramática y criminal de elogiada factura británica, creada por Ronan Bennett, situada en la ficcional localidad de Summerhouse, en el Gran Londres, y centrada en las vivencias de dos vendedores de droga, Dushane (Ashley Walters) y Sully (Kane Robinson), en un entorno violento en el que ahora se deberá resolver quién se queda con el puesto de cabecilla del imperio narco.



El rapero canadiense Drake produce ejecutivamente la serie, que fue reflotada en 2017 por Netflix luego de ser cancelada tras dos primeras temporadas emitidas en Reino Unido -hoy catalogadas independientemente como “Top Boy: Summerhouse”-, y que tiene en su reparto a Micheal Ward, Jasmine Jobson, Simbi Ajikawo, Hope Ikpoku Jr. y Araloyin Oshunremi, entre más.



=====



8 de septiembre - The Changeling: Sombras de Nueva York (Estreno) - Apple TV+



LaKeith Stanfield produce y protagoniza esta adaptación de ocho episodios del best seller homónimo de Victor LaValle donde interpreta a Apollo Kagwa, un distribuidor de libros usados cuya vida se transforma en una pesadilla cuando debe salir en busca de su esposa, quien escapa luego de cometer un horrible acto a las semanas de dar a luz a su primer hijo.



La serie, que estrenará sus primeros tres episodios y luego podrá verse de manera semanal, cuenta con Kelly Marcel como guionista y showrunner y con un elenco integrado por Clark Backo, Adina Porter, Samuel T. Herring, Alexis Louder, Jared Abrahamson y Malcolm Barrett.





=====



8 de septiembre - Jury Duty (Estreno) - Amazon Prime Video



Ya con buenas reseñas provenientes de su estreno meses atrás en Estados Unidos, se suma al streaming esta comedia en formato de falso documental creada por Lee Eisenberg y Gene Stupnisky, que retrata el funcionamiento interno de un juicio a través de un particular jurado, en el que todos los miembros son actores menos uno -encarnado por Ronald Gladden-, que no sabe que el caso es falso y que todo lo que ocurre a su alrededor está meticulosamente planificado.



El reconocido James Marsden, Mekki Leeper, Edy Modica, Ishmel Sahid, David Brown, Cassandra Blair, Maria Russell, Kirk Fox, Susan Berger, Ross Kimball, Pramode Kumar, Ron Song y Brandon Loeser conforman el jurado ficcional de la tira, que llegará a la próxima edición de los premios Emmy con tres nominaciones en su haber.





=====



13 de septiembre - The Morning Show (Temporada 3) - Apple TV+



La dupla conformada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon vuelve a la pantalla chica con la nueva entrega de este premiado drama creado por Jay Carson y que sigue sus desafíos como conductoras de un popular programa matutino de televisión, que ahora deberán enfrentar el probable futuro de la cadena mientras las lealtades y traiciones del ambiente están a la orden del día.



Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Jon Hamm, Nicole Beharie y Julianna Margulies comparten elenco con Aniston y Witherspoon en esta temporada de diez episodios, cuyos dos primeros estrenarán simultáneamente, y que luego se verá de forma semanal.





=====



14 de septiembre - El oro (Estreno) - Paramount+



Estrena en Argentina esta propuesta inspirada en los hechos reales detrás de uno de los robos más importantes de la historia inglesa, ocurrido en noviembre de 1983 cuando seis hombres armados irrumpieron en el depósito de seguridad de la compañía Brink’s-Mat, en cercanías del aeropuerto de Heathrow, y se encontraron sin esperarlo con lingotes de oro valuados en 26 millones de libras esterlinas, derivando en un turbio negocio de lavado de dinero internacional a gran escala.



Creada y escrita por Neil Forsyth, la tira coproducida por Tannadice Pictures y Paramount Television cuenta con la participación en el elenco de Hugh Bonneville, Dominic Cooper, Jack Lowden, Charlotte Spencer, Tom Cullen, Emun Elliot, Sean Harris, Ellora Torchia, Stefanie Martini, Daniel Ings y Adam Nagaitis.





=====



15 de septiembre - P#t@s redes sociales (Estreno) - Amazon Prime Video



Las consecuencias personales e interpersonales de la era de las redes sociales y las ansias por mantenerse relevante en ese mundo digital son el centro de esta propuesta protagonizada por Paulina Gaitán como Amanda, una youtuber decadente y treintañera que buscará destronar a la influencer número uno, Vicky Moo (Azul Guaita), aunque sea su propia hermana menor.



Dirigida por el ecuatoriano Jorge Ulloa y producida por el reconocido comediante mexicano Eugenio Derbez, la tira cuenta en su elenco con la participación de Hernán Mendoza, Jesús Zavala, Melissa Hallivis, Ben Zeng Wong, Hugo Catalán, Nataly Valencia, Bárbara Torres y Paola Fernández, entre más.





=====



21 de septiembre - Sex Education (Temporada 4 - Final) - Netflix



Se acerca el desenlace de esta aclamada comedia dramática y juvenil sobre las vivencias de Otis Milburn (Asa Butterfield) y sus compañeros de un colegio secundario -así como las de sus familiares y docentes- mientras atraviesan diferentes dilemas vinculados a su sexualidad, todo desde una perspectiva contemporánea y libre de tabúes.



Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Aimee-Lou Wood, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Mimi Keene y la reconocida Gillian Anderson regresan para esta despedida, que también contará con la participación especial del ganador del Emmy Dan Levy y de la modelo y actriz Jodie Turner Smith.





=====



22 de septiembre - The Continental: Del mundo de John Wick (Estreno) - Amazon Prime Video



El frenético universo de la franquicia de acción “John Wick” se expande con esta serie de tres episodios que explorará el origen en los años 70 del famoso hotel del título, que alberga a cuanto integrante del submundo criminal atraviese sus puertas como una suerte de terreno neutral del hampa, a través de la mirada de Winston Scott, el eventual dueño del alojamiento, interpretado en el cine por Ian McShane y en esta ocasión por Colin Woodell.



El ganador del Oscar Mel Gibson, Ayomide Adegun, Mishel Prada, Jeremy Bobb, Ben Robson, Nhung Kate, Jessica Allain y Hubert Point-Du Jour comparten el elenco de la tira, desarrollada por Greg Coolidge, Kirk Ward y Shawn Simmons.





=====



27 de septiembre - Releyendo: Mafalda (Estreno) - Disney+ y Star+



La realizadora Lorena Muñoz -reconocida por los filmes “Gilda: No me arrepiento de este amor” (2016) y “El Potro, lo mejor del amor” (2018)- dirige esta tira documental sobre el impacto cultural de la icónica historieta del título creada por el humorista gráfico Joaquín Salvador Lavado Tejón, mejor recordado como Quino, y sobre la relevancia que adquirió y que todavía tiene al día de hoy en la Argentina y la región.



Guionada por Julián Trokberg y producida por Disney junto a Non Stop, la producción se sumará al catálogo de ambas plataformas de la casa del ratón Mickey luego de formar parte de la selección oficial en la sexta edición del festival Canneseries, que se llevó a cabo entre el 14 y el 19 de abril pasados.





=====



29 de septiembre - Gen V (Estreno) - Amazon Prime Video



La irreverente y ácida serie de superhéroes “The Boys”, basada en el cómic homónimo de 2006 de Garth Ennis y Darick Robertson, abre su narrativa con este spin-off centrado en la primera generación de personas con habilidades mejoradas: se trata de un grupo de estudiantes de la universidad manejada por la maliciosa corporación Vought, que pronto descubrirán algunos secretos muy oscuros alrededor de la iniciativa.



Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Maddie Phillips, Derek Luh, Asa Germann y Shelley Conn protagonizan la tira desarrollada por Craig Rosenberg, Evan Goldberg y Eric Kripke, el propio creador de la producción original.