Como todos los 30 de noviembre, mañana se celebrará el Día de la Tonada Sanjuanina, el estilo musical que representa el acervo cultural y folclórico de la provincia y se caracteriza por no ser danzado. En el marco de la fecha instaurada por la Cámara de Diputados en 1998, en homenaje al natalicio de Ernesto Andrés Villavicencio, en un sondeo publicado en la web de DIARIO DE CUYO, los lectores escogieron sus favoritas. Así, en el podio, se ubicaron: Cuando el corazón se quiere quedar y La tonada jamás morirá, con el 23% de los votos; Carrerito, con el 13%; y Mi amor en una tonada, con el 11%.



"Cuando el corazón..." nació en Buenos Aires, donde Ernesto Villavicencio comenzó a trabajar acompañando con sus cuerdas al tanguero Edmundo Rivero en el Viejo Almacén. Allí, este referente local conoció a Hugo Budiño, a quien dedicó originalmente este tema, a modo de agradecimiento.



"Él le dijo al papi que lo fuera a ver y nos recibieron con fideos cortados a cuchillo, pan, postre y vino casero. Al pegar la vuelta, Budiño se puso a llorar mientras el papi le cantaba. De regreso a San Telmo, mi papá se puso a escribirla. Pero cuando se la mostró a Valles, le dijo que cómo se la iba a dedicar a un hombre. Entonces, mi viejo la modificó a como se la conoce hoy", narró su hijo Ernesto Villavicencio, acerca de uno de los más emblemáticos himnos cuyanos musicalizados por Oscar Valles, que ha sabido cantar hasta Oscar 'Chaqueño' Palavecino.



En tanto que la historia de La tonada jamás morirá, que empató en el primer puesto, se basa en la perpetuidad del ritmo y es un trabajo conjunto del "Negro Villa" con Valles. "Nació pensada en los jóvenes que continuarían el legado", añadió Ernesto (h), sobre su origen.



"Canta la Loica, canta el zorzal y es tanta mi pena que quiero llorar", dice la primera estrofa de El Carrerito, que se reservó el segundo lugar. Del gran poeta huaqueño Eusebio de Jesus Dojorti, conocido como Buenaventura Luna, la letra rinde honores al antiguo oficio que ejercían quienes manejaba las carretas de pueblo en pueblo.



El tercer lugar fue para "Mi amor en una tonada", la ópera prima de Villavicencio. "Fue para mi mamá. Le quiso poner La tonada del amor; pero, antes, había que pedir permiso y no lo dejaron", recordó el cantante sobre la pieza impregnada de romance que eternizó el artista fallecido el 17 mayo de 1995. El resto de los votos estuvo repartido entre otros títulos no menos importantes para este género típicamente nativo.

Las preferencias de los artistas locales



Los tonaderos sanjuaninos, tanto cantautores como intérpretes; veteranos y más jóvenes, también eligieron su título preferido sea por su estructura poética, su música, el mensaje y la historia.

Raúl de la Torre

"Yo elijo Un rincón de la boca, de Daniel Giovenco, porque es un modo nuevo, muy bello y, sobre todo, testimonial de encarar la tonada, con buena poesía y referente a un lugar de la provincia. Este título empieza describiendo un sitio en Av. España casi Av. Libertador. Lo novedoso es eso último, porque generalmente la tonada sanjuanina es sobre un tema de amor y no acerca de un paisaje, mucho menos urbano; si bien, finaliza con una historia de amor. Yo la escuché una vez que actuamos en el Auditorio del Colegio Nacional hace unos 15 años en voz del propio Giovenco y me llevé una grata sorpresa".

Daniel Giovenco

"Me es imposible elegir una tonada, entre tantas que me gustan. Sin embargo, Sanjuanina dulce, es una de esas que te hace sacar pecho y decir: '¡Esta tonada es sanjuanina!'. Cuando me enteré quiénes eran sus creadores me dije: 'Ah... con razón, de Raúl de la Torre y Ernesto Villavicencio'.



Pero también hay otras obras que no podría dejar afuera porque las llevo muy adentro de mi corazón, como Tonadita del Negro Figueroa y Robledo; y La infinita sensibilidad, de Rubén González".

Héctor Avelino Cantos

"Hay muchas tonadas lindas y más todavía cuando uno conoce su historia. Una de ellas es Entre mis amigos, de don Víctor Aníbal Muñoz con un mensaje tremendo a la amistad y a la felicidad de tener el don de ser cantor. Este tema me viene de mi tío padrino Héctor Ramón Cantos, cuando niño yo veía cómo lloraba cuando la cantaba, él se transformaba en tonada. Pero todas dan la posibilidad más hermosa del mundo de poder cantarle a un ser querido. Hasta al mismo Dios se le cantan tonadas. Entre mis obras, tengo una que se llama Amigo en todo momento que la cantan hasta los niños, eso es impagable".

Susana Castro

Entre las sanjuaninas me gusta El Quitapenas con letra y música de Daniel Giovenco. Me encanta por la poesía, las metáforas, la armonía y una línea melódica muy linda. Yo la grabé en el disco de mitos y leyendas porque ese canal al que se refiere Giovenco es el medio cuando la gente toma decisiones dramáticas. A las tonadas, las prefiero más poéticas y a esta yo la canté hace 12 años, cuando se la escuche cantar me encantó. En el cogollo dice: 'Le dejo, compadre, me despido en forma de cogollo el testamento, le dejo mis acorde y mis vinos que a veces he tirao en vasos llenos y una jaula donde guardé mis sueños de pájaro trampeao y mal herido'".

Jonatan Vera

"Voy a decidir más como sanjuanino que como cuyano y elijo Mi amor en una tonada, como es su verdadero título. Es una de las más conocidas del Negro Villavicencio e irrumpe con un estilo moderno tanto en lo musical como en lo poético. Por el lado de lo musical, utilizó recursos tangueros tanto en la armonía como en el fraseo, influencia que recibió acompañando a grandes figuras del tango en Buenos Aires. Y por el lado poético, dejó de lado la influencia del romancero español utilizando giros más contemporáneos y urbanos. Tuvo gran cantidad de versiones y amplia aceptación".

Julio Heredia

"Lo que más buscamos en el repertorio de los Díaz Heredia junto a Daniel, son las tonadas que trasmiten palabras de cariño hacia la mujer. Autores como Ernesto Villavicencio, Saúl Quiroga, Bebe Flores, Raúl De La Torre y tantos otros, supieron darle belleza a sus composiciones. La más representativa para nosotros es Mi amor en una tonada, de Villavicencio, porque habla del primer amor. Muestra una realidad que vivimos los cantores y guitarristas. A veces, las noches se hacen largas y dejamos de lado fechas importantes como cumpleaños, por ejemplo, para cumplir con actuaciones".

Claudio Videla

"Como parte de Los Hnos. Videla junto a Noemí, si tengo que elegir una es Mi amor en una tonada, de Villavicencio, él plasma acá la realidad de la vida, refleja el amor hacia otra persona, es una tonada que siempre se la canto a mi viejo y a mi tío, que son los que me enseñaron a amar al género. Este año, ganamos un certamen tan difícil como es Cosquín con una tonada y, fue lo mejor que nos pasó en nuestra vida musical. Para todos los cuyanos es el sentimiento mismo".

Mara Díaz

"La tonada es una tradición cuyana, una expresión muy particular de nuestra región, de una gran poesía y de buenas guitarras acompañando. Además, tienen algo que las hace únicas: el cogollo, un legado muy característico que nos dejaron nuestros ancestros. Particularmente, me gusta Cuando el corazón se quiere quedar, de Ernesto Villavicencio. Es una de las que iniciaron mi carrera en la música y fue culpable de despertar el sentimiento cuyano. Difundir la tonada es una misión pero, a la vez, se disfruta mucho. Cada vez tiene más público y más jóvenes la conocen".