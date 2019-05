Sergio Denis lucha por su vida en el Sanatorio Los Arcos, y Verónica Monti continúa revelando intimidades. Semanas atrás, se presentó en el piso de Intrusos para aclarar sus desafortunados dichos cuando contó que Sergio consumió cocaína antes de su último show en Tucumán.

En esta oportunidad, la mediática se sometió a un reportaje picante y realizó confesiones íntimas en "El Show del Espectáculo", ciclo de Ulises Jaitt y Gastón Samá que se emite por radio UrbanaBA.

Las declaraciones hot de Verónica Monti:

-Tengo fantasías sexuales con Joaquín Furriel y Celeste Cid.

-Tuve sexo en el baño de una funeraria, fuimos a elegir el cajón, para el familiar de una pareja mía. Bizarro.

-Tendría sexo en el avión.

-En mi primera vez tenia una remera del Che Guevara. Salí con una persona que era muy fanático.

-El tamaño importa

-Me gusta el tipo habilidoso, que te agarra y te da vuelta como una media, que tiene buenas manos, que sabe cómo tratarte.

Arriba o abajo: arriba.

Palabra Chancha: Vale, garpa.

Autosatisfacción: Hasta el último día de nuestras vidas, todos los días, día por medio.

Tríos: hice alguna que otra vez, incluí una mujer.

Importancia del sexo oral del 1 al 10: 1000

Lugar preferido: donde pinte.

-Disfraces: tuve una época que me disfrazaba de todo, estaba endemoniada, Gatúbela, enfermerita, mucamita. Me excitaba a mí y a la persona que estaba también. Después se me dio por la ropa interior más zarpada. Cuando me di cuenta que duraba un segundo que me la rompían, dije basta.

-Estuve nueve meses sin tener sexo.

-Estuve cinco días seguidos teniendo sexo encerrada, de miércoles a domingo, nunca salimos, todo el día.

-Mañanero o nocturno: los 2, cada uno tiene su encanto.

-Si tuviera que vender una parte que me dejaría más plata serían mis ojos.

-Importancia del sexo 1 a 10: 9

-Películas porno: De muy chica miraba.

-Tanga o Culote: Tanga, hilo dental.

-Gritona o calladita: puteo... por ejemplo digo 'la puta madre, no tenés derecho a hacer esto.