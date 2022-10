La periodista Morena Beltrán y el futbolista Tomás Mantia nunca escondieron su relación, pero sí la mantuvieron en un profundo perfil bajo que permitió que el vínculo salga a la luz recién en los últimos meses. A pocas semanas del inicio del Mundial –que la tendrá a la especialista de ESPN en Qatar– y días después del cierre de la participación del defensor en la Primera Nacional, decidieron aprovechar la coincidencia en las agendas para disfrutar de unas vacaciones.

Mantia y Beltrán viajaron a Disney, desde donde compartieron distintas postales durante las últimas horas en sus redes sociales. Independientemente de que no son de exponer el día a día de la pareja en sus perfiles virtuales, sí mostraron algunas escenas del divertido paseo por los parques temáticos.

Si bien optaron siempre por ser discretos en sus vidas privadas, días atrás compartieron unos breves minutos al aire del programa Urbana Play Club donde Beltrán había sido invitada para una entrevista. Mantia la acompañó y, sobre el cierre, ingresó al estudio. “Nos conocimos en Mar del Plata, en el boliche. Yo jugaba allá y el editor de videos del club que jugaba es amigo nuestro y nos presentó”, explicó él sobre el inicio del vínculo cuando el deportista se desempeñaba en Alvarado.

“Costó... Hubo cortocircuitos”, reconoció ella. “Nos agarró la pandemia porque nos conocimos en 2019. Hubo un tiempo que no nos vimos”, agregó él. “No nos acordamos el día que nos pusimos de novios, pero ponele que llevamos un año y medio”, confirmaron.

También mostraron su buen humor al repasar la explosión virtual que vivió él cuando se difundió la noticia del vínculo y se convirtió en tendencia como “el 6 de Flandria”. “Sí, nos reímos. Ya entré en el mundillo este, hace bastante que estamos, tardaron bastante en darse cuenta. Te vas acostumbrando. Un viernes fue... Agarré el celular y lo tenía explotado. Algún día iba a pasar y pasó. Lo tomo con humor”, aclaró.

En esa aparición radial relataron también un poco del día a día que comparten. “Estoy acostumbrado a levantarme temprano, todos los días me levanto seis y media”, explicó él. “Después no resiste una serie a la noche...”, planteó ella. “A las once de la noche es una pelea, me dice de ver una serie y no aguanto”, reconoció. “Y se enoja si la termino yo. Y bueno, si te vas a dormir a las once y diez...”, abrió la puerta a la intimidad la periodista.

“Te voy a contar algo que no me dijo pero se enojó. Ayer vi la nota que le hizo el Pollo (Vignolo) a Messi. Y la íbamos a ver juntos. Pasa que se pospone y la vi solo. Me dijo, ¿la viste? No me dijo pero se enojó. Una sola vez la vi enojada conmigo, de verdad. Me comí unos chocolates... Creo que estaba trabajando ella”, relató la anécdota Mantia. Y Beltrán no escondió su furia de aquel día: “Me regalaron unos chocolates para mi cumpleaños, a la noche querés comer algo dulce, abro la caja y tenía los dos de frambuesa... Volví 12 de la noche de trabajar, venís deseando algo que está en la heladera y no está”.

El defensor de 29 años fue titular en 29 de las 36 presentaciones que tuvo Flandria esta temporada en la Primera Nacional y colaboró con un tanto para salvar al equipo del descenso. De todos modos, la entidad comunicó que no continuará vinculado la próxima temporada. El Canario terminó en la 35ª colocación, apenas por encima de Santamarina y Sacachispas, los dos que perdieron la categoría. Surgido de las inferiores de Rosario Central, previamente vistió las camisetas de Tiro Federal, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y Alvarado de Mar del Plata.

La periodista también había estado de invitada en el programa radial Vuelta y Media que encabezan Sebastián Wainraich y Julieta Pink para ser parte segmento Fútbol o Muerte, una parodia a los debates futboleros de TV. Allí, entre los cómicos cruces con los protagonistas, también se animó a hablar al pasar de su relación con el jugador: “Mi novio juega a la pelota en Flandria. Sí, cocina muy bien. Él cocina mejor que yo eh. Puede cocinar él o yo. Sabe todo, hace poco me dijo que quería aprender a amasar fideos y hace buenos asados”.