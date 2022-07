Tras dos años signados por la pandemia y el aislamiento obligatorio para paliar la situación sanitaria, finalmente regresa el San Juan Canta 2022, del 11 al 15 de agosto próximo en el Auditorio Juan Victoria. Como un intento de recuperación de este tradicional encuentro que tiene lugar cada dos años, en esta oportunidad se llevó a cabo una convocatoria especial que solo recibió las inscripciones de coros nacionales (vocacionales de adultos, mixtos, femeninos o masculinos y agrupaciones de cámara). Luego de un proceso de selección, quedó conformada la nómina de elencos participantes para esta temporada: Ensamble Vocal Di Tella, de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del director Juan Stafforini; el Coro de la Ciudad de Mendoza, del director Ricardo Portillo; el Coro Vocacional de la UNSJ por San Juan, bajo el mando del maestro José Domingo Petracchini; el Coral Féminas, agrupación integral de voces femeninas, que también dirige Portillo; el Coro Pre-Universitario de la UNSJ, de la directora Aída del Cid; y el Coro Arturo Beruti -el conjunto anfitrión y organizador- de la directora María Elina Mayorga. El festival contará con la realización de conciertos de extensión que se desarrollarán en forma paralela al programa central y todos serán con entrada libre y gratuita para el público.

Por este año el Festival no tendrá carácter competitivo, sin embargo, el retorno a la actividad oficial y abierta al público por parte de los coros participantes los prepara para encarar la edición del 2023, donde se retomará el Grand Prix y las instancias competitivas a nivel internacional. ‘Estamos muy felices. Frente a tanta dificultad y tanto desaliento que a veces nos rodea, la música nos une, nos reencuentra y nos ofrece un espacio de paz, de disfrute del arte de los grandes compositores de todos los tiempos, tanto de música clásica como popular‘, manifestó en charla con DIARIO DE CUYO María Elina Mayorga, quien encabeza la gestión del encuentro.

Por otro lado, se prevé la llegada del Maestro Roberto Saccente, un destacado director y profesor, que, a sus 94 años de edad sigue en actividad y es el miembro fundador del Coro Polifónico Nacional de Argentina. Saccente abordará un diálogo para los directores, coreutas y público en general, el lunes 15 de agosto a las 11 hs. en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson.

Además, continúa abierta la inscripción hasta el 5 de agosto para los coreutas individuales que quieran sumarse al concierto de gala de clausura. Deberán registrarse al correo sanjuancanta @gmail.com (más información en www.sanjuancanta.com.ar). Este concierto de cierre tendrá a todos los coros participantes juntos en el escenario del Auditorio Juan Victoria, bajo la dirección de Ricardo Portillo, para interpretar las obras ’For the Beauty of the Earth’, de John Rutter y ’Gloria’, de la Misa Kenya, de Paul Bassler.

Coro Beruti. Es el coro anfitrión y organizador del San Juan Canta, cuyo objetivo es promover el intercambio artístico en San Juan, como polo coral del país.

Ensamble Vocal Di Tella, de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del director Juan Stafforini.

El Coral Féminas, agrupación integral de voces femeninas, que dirige Ricardo Portillo.

El Coro de la Ciudad de Mendoza, a cargo del director Ricardo Portillo.

El Coro Pre-Universitario de la UNSJ, de la directora Aída del Cid.

El Coro Vocacional de la UNSJ, bajo el mando del maestro José Domingo Petracchini.