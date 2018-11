Primera edición. Todos los coros del Centro Artístico Coral de la UNSJ, y sus directores en el centro, durante el concierto el año pasado.

Siete coros, cinco solistas, dieciocho músicos y el Ballet San Juan Nuestro Tiempo, subirán a escena a fin de mes para la segunda edición de Mi voz por vos. Se trata de un concierto organizado por el Centro Artístico Coral de la Universidad Nacional de San Juan, a beneficio de instituciones sin fines de lucro, que se realizará otra vez en el Auditorio Juan Victoria, que en esta segunda edición participa en la producción del show.



Serán dos funciones, el viernes 30 y el sábado 1 de diciembre, y la particularidad este año será que en lugar de actuar en la sala, todo el espectáculo se montará en los jardines del auditorio, con "una puesta más osada, escenario con tarimas para los coros, más luces, pantallas de led, pasarelas y plataformas sobre las fuentes", contó a DIARIO DE CUYO Carlos Cruz, director del Centro Coral, quien se mostró entusiasmado con la realización de este concierto del que participan los seis coros bajo su órbita, además actuará como invitado el coro de la Universidad Católica de Cuyo, "como modo de abrir el juego e invitar y compartir con otros coros, y si volvemos a hacer este concierto la idea será invitar coros de otras provincias", comentó Cruz.



"Para nosotros es una alegría inmensa poder participar en este proyecto, destinado a un público tan amplio. El canto coral une las voces de varias generaciones y de diferentes ambientes. Pienso que es una posibilidad para afianzar la música coral en San Juan sin hacer diferencias entre lo público y lo privado, promoviendo el trabajo en conjunto", expresó Marta Blizka, directora del coro de la Católica.



El espectáculo ofrecerá un repertorio con villancicos muy conocidos en clave de jazz, gospel y pop, un par de canciones de rock nacional y temas de películas (como Yo soy tu amigo fiel de Toy Story), todos con arreglos originales a cargo de Tito Medina.



Así prepararán una versión de Jingle bell cantado sólo por voces femeninas de todos los coros, también interpretarán Vengo a ofrecer mi corazón y Nos veremos otra vez del cancionero del rock nacional; Heal de world de Michael Jackson; la conocida canción de gospel His eye on the sparrow, que alguna vez cantó Whitney Houston, ahora tendrá su versión con Ania Baching y Kika Alonso.



"Todos son sanjuaninos, los solistas son todos de aquí", destacó Cruz, que también contó que sumaron a Marcela Podda en un rol de narradora. "Le pedimos que no sea conductora, sino casi actriz, que cuente cosas. Se lo propuse y le encantó", apuntó el director. Otra incorporación es la de Gerardo Lecich, que además de dirigir a los bailarines que participarán, se encargará de la puesta en escena de todo el show.



En total serán unas 400 personas en escena, cada coro interpretará dos canciones y al final, todas las voces se unirán en tres temas finales.



El concierto tiene un perfil solidario, ya que la entrada serán pañales, elementos de limpieza y de librería, que serán donados a las entidades Fundación Manos Abiertas, Cuvhoni (Cuerpo de Voluntarios del Hospital de Niños), Emaús (Grupo religioso de oración y servicio) y Fundame, nuevamente.





El dato



Mi voz por vos. Viernes 30 de noviembre y sábado 1 de diciembre, a las 21.30 en Auditorio Juan Victoria. Entrada productos de limpieza, pañales, elementos de librería.



Los artistas que participarán



Coro Universitario, Coro Vocacional, Coro Pre Universitario, Coro de Niños y Jóvenes, Coro Preparatorio, Jilgueritos, Coro de la Universidad Católica de Cuyo.



Solistas: Tito Medina, Ania Banchig, Kika Alonso, Juanse Arano y Luis Pulenta.



Banda: Willy Herrera, Valentín Cora, Emiliano Caglieri, Javier Gómez.



Vientos: Mariana Cuadra, Fernando Naser y Miguel Sánchez.



Cuerdas: 1ros. violines: Alexander Zuzuk, María Eugenia Trigo, Nehuen Ibazeta. 2dos. violines: Juan Carlos Caballero, Gabriel Mayer. Violas: Richard Urbano, Debora Toledo. Violoncellos: Ana Salas, Heliezer Marcano. Contrabajo: Diego Vega.